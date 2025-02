Le PSP exhorte les Libanais à se rassembler lors des obsèques de Nasrallah et Safieddine

- Advertisement -

Le Parti socialiste progressiste (PSP) a exprimé, ce jeudi, son hommage aux « âmes des martyrs tombés tout au long de la longue histoire de la confrontation contre l’ennemi israélien ». Il a appelé tous les Libanais à manifester une « union nationale » ce dimanche, à l’occasion des funérailles des dirigeants du Hezbollah, Hassan Nasrallah et Hashem Safieddine.

« Leur martyre représente l’aboutissement de leur parcours dans la résistance, au-delà de toutes les divergences », a déclaré le PSP dans un communiqué.

Saluant « l’esprit de solidarité nationale apparu lors des phases de l’agression israélienne contre le Liban », le parti a souligné que « cette nouvelle phase exige la solidarité et la coopération de tous, basées sur les principes de partenariat et de compréhension ».

Le PSP a également appelé au retrait complet d’Israël du sud du Liban, exhortant les parrains internationaux à exercer la pression nécessaire sur Israël.

Assassinat de Hassan Nasrallah et Hashem Safieddine : contexte et détails

Le 27 septembre 2024, lors d’une intensification des frappes israéliennes sur le sud du Liban, le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué dans une frappe aérienne israélienne ciblant le quartier général du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Cette attaque a également fait plusieurs autres victimes et de nombreux blessés.

Quelques jours plus tard, le 3 octobre 2024, une autre frappe aérienne israélienne a visé un bunker souterrain dans le quartier de Dahieh, au sud de Beyrouth, où se trouvaient des hauts responsables du Hezbollah, dont Hashem Safieddine, président du Conseil exécutif du Hezbollah et cousin de Nasrallah. Safieddine a été confirmé mort à la suite de cette attaque.

Ces assassinats ont porté un coup sévère à la direction du Hezbollah, créant un vide au sein de son leadership et suscitant des appels à l’unité et à la résistance parmi ses partisans et alliés.