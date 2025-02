Autorités de contrôle ou écran de fumée ? L’inaction coupable face au pillage du Liban

- Advertisement -

Un système financier rongé par la corruption

Le Liban est depuis longtemps considéré comme un centre financier stratégique au Moyen-Orient. Cependant, la crise économique et l’effondrement du secteur bancaire ont mis en lumière l’ampleur du blanchiment d’argent et des détournements de fonds qui gangrènent le pays. Malgré la présence d’institutions censées surveiller et réguler le système financier, la fraude et la corruption ont prospéré, favorisées par un manque flagrant de transparence et une impunité quasi totale des responsables impliqués.

Les pratiques de détournement de fonds et de blanchiment d’argent ont été révélées par plusieurs enquêtes financières internationales et nationales. Le Liban a été épinglé pour son incapacité à contrôler les flux financiers suspects, notamment à travers ses banques et ses institutions publiques. Le système bancaire, autrefois perçu comme un pilier de l’économie nationale, s’est transformé en un instrument de transferts opaques bénéficiant aux élites politiques et économiques.

Des institutions de contrôle inefficaces et complices

Les organismes censés surveiller les transactions financières et prévenir les crimes économiques ont largement failli à leur mission. La Banque du Liban, qui est censée être le régulateur du secteur bancaire, a été directement impliquée dans des pratiques douteuses, notamment en accordant des facilités excessives à certaines banques commerciales qui ont ensuite détourné des fonds déposés par les épargnants.

D’autres institutions, telles que la Commission spéciale d’investigation contre le blanchiment d’argent, ont montré des lacunes majeures dans leur capacité à traquer et à sanctionner les transactions illicites. En réalité, ces organismes sont souvent entravés par des ingérences politiques, ce qui empêche toute action judiciaire ou financière efficace contre les principaux responsables des détournements.

Le rôle du secteur bancaire dans le blanchiment d’argent

Les banques libanaises ont été un vecteur majeur du blanchiment d’argent, notamment à travers la dissimulation d’actifs, les transferts de fonds suspects et la complicité avec des entreprises écran. Plusieurs rapports ont montré que des milliards de dollars ont été transférés à l’étranger avant l’effondrement financier du pays, alors que la population était empêchée de retirer ses propres économies.

Les dirigeants bancaires, souvent en lien étroit avec les cercles politiques, ont exploité le système en contournant les régulations. Certaines banques ont facilité le passage de fonds vers des paradis fiscaux, tandis que d’autres ont collaboré avec des entreprises locales pour dissimuler l’origine des capitaux mal acquis. Cette situation a été exacerbée par l’absence d’un cadre juridique contraignant et par une réglementation laxiste qui a permis à ces pratiques de prospérer.

Tableau 1 : Principales institutions de contrôle et leur inefficacité

Institution Mission officielle Dysfonctionnements constatés Banque du Liban Surveillance du secteur bancaire Facilitation de transactions douteuses, manque de transparence Commission spéciale d’investigation Lutte contre le blanchiment d’argent Incapacité à poursuivre les responsables, ingérences politiques Cour des comptes Audit des finances publiques Enquêtes souvent bloquées, absence de sanctions effectives Autorité bancaire Régulation des banques commerciales Connivence avec les dirigeants bancaires, absence de mesures coercitives

Des montants détournés colossaux

Les sommes concernées par ces détournements et blanchiments d’argent sont astronomiques. Les enquêtes récentes indiquent que plus de 70 milliards de dollars ont été perdus à travers des manipulations financières et des transactions suspectes. Ces montants représentent une part significative des dépôts bancaires, expliquant en grande partie la crise de liquidité qui empêche aujourd’hui les Libanais d’accéder à leurs économies.

Les pratiques de détournement ont pris différentes formes, notamment à travers des opérations fictives de prêts, des achats d’actifs à des prix gonflés et des contrats publics frauduleux. Plusieurs entreprises publiques ont été impliquées dans ces mécanismes, servant de couverture pour des transferts illicites vers des comptes offshore appartenant à des responsables politiques et économiques.

Tableau 2 : Estimation des fonds détournés dans différents secteurs

Secteur Montant estimé détourné (en milliards de dollars) Secteur bancaire 40 Contrats publics 15 Marchés énergétiques 10 Évasion fiscale 5

L’absence de poursuites judiciaires et de réformes concrètes

Malgré les révélations et la pression internationale, aucune poursuite judiciaire majeure n’a été engagée contre les responsables de ces détournements. Le système judiciaire libanais, lui-même gangréné par des conflits d’intérêts et des pressions politiques, peine à mener des enquêtes indépendantes et à traduire les coupables en justice.

Les quelques initiatives prises pour introduire des réformes structurelles se heurtent à une résistance féroce de la classe politique, qui craint que des mesures trop contraignantes ne révèlent l’ampleur des malversations passées. En l’absence de réformes profondes et d’un cadre juridique renforcé, le Liban reste un terrain fertile pour la corruption financière et le blanchiment d’argent.

Perspectives et solutions pour enrayer la corruption

Face à ce constat alarmant, plusieurs propositions ont été avancées pour renforcer le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et les détournements de fonds. Une meilleure coopération avec les organismes financiers internationaux pourrait permettre d’exercer une pression accrue sur les institutions locales pour qu’elles appliquent des mesures plus strictes.

L’instauration de mécanismes de surveillance indépendants, combinée à une révision des lois en vigueur, pourrait aider à identifier et sanctionner plus efficacement les acteurs impliqués dans ces pratiques. De plus, la levée de l’immunité de certaines personnalités politiques et économiques impliquées dans ces scandales est considérée comme une étape essentielle pour restaurer la confiance dans le système financier libanais.

En l’absence de ces réformes, la fuite des capitaux et la perte de crédibilité du Liban sur la scène financière internationale risquent de s’accentuer, accentuant davantage la crise économique et sociale du pays.