Les réserves en devises liquides de la Banque du Liban s’établissent à 11,8 milliards de dollars

La Banque du Liban a publié son bilan intermédiaire, révélant que ses réserves en devises liquides ont atteint 11,83 milliards de dollars, marquant une augmentation de 160,6 millions de dollars par rapport à la fin août 2025. Cette mise à jour, effectuée dans un contexte de stabilité relative du taux de change de la livre libanaise face au dollar américain, intervient alors que l’institution centrale continue d’ajuster sa présentation comptable pour aligner ses rapports sur les normes internationales. Le gouverneur de la Banque du Liban a souligné lors d’une déclaration récente que ces ajustements visent à renforcer la transparence, sans toutefois commenter directement les implications macroéconomiques. Ce bilan, qui couvre la période bi-mensuelle, met en lumière une progression cumulative des réserves depuis le début de l’année, totalisant une hausse de 1,7 milliard de dollars sur les 34 premières semaines de 2025.

Les réserves en or de la Banque du Liban ont quant à elles atteint un niveau record de 33,6 milliards de dollars au 15 septembre 2025, contre 31,47 milliards de dollars à la fin août 2025 et 31 milliards de dollars à la mi-août 2025. Cette valorisation, influencée par les fluctuations des cours mondiaux de l’or, représente une augmentation significative par rapport aux 23,7 milliards de dollars enregistrés à la mi-septembre 2024. Ces chiffres, convertis au taux de change officiel de 89 500 livres libanaises par dollar américain depuis le 15 février 2024, conformément à la décision n° 48/4/24 du Conseil central de la Banque du Liban, illustrent la rôle croissant de l’or comme actif de réserve dans un environnement économique marqué par une dollarisation accrue de l’économie libanaise.

Un bilan total en légère progression

Le bilan total de la Banque du Liban s’élève à 8 463,2 billions de livres libanaises au 15 septembre 2025, contre 8 446,6 billions à la fin août 2025 et 8 449 billions à la mi-août 2025. Comparé à la fin 2024, où il se situait à 8 318,7 billions, et à la mi-septembre 2024 à 8 485,2 billions, ce niveau reflète une évolution modérée, influencée par les révisions comptables initiées le 15 octobre 2024. La Banque du Liban a précisé que ces modifications incluent le reclassement des « actifs étrangers » en « actifs de réserve étrangers », limités aux actifs liquides et non résidents, tandis que les éléments illiquides ou résidents ont été transférés vers le « portefeuille de titres » ou les « prêts au secteur financier local ».

Les actifs de réserve étrangers, évalués à 11,83 milliards de dollars, ont augmenté de 160,6 millions de dollars dans la première quinzaine de septembre 2025. Sur l’année, les hausses mensuelles se décomposent comme suit : 252,8 millions en janvier, 141,1 millions en février, 198,7 millions en mars, 331,7 millions en avril, 50,4 millions en mai, 216,5 millions en juin, 157,3 millions en juillet et 186,2 millions en août. Cumulativement, ces réserves ont progressé de 3,26 milliards de dollars entre la fin juillet 2023 et la mi-septembre 2025, malgré une baisse de 530,3 millions au quatrième trimestre 2024. Ces mouvements sont partiellement attribuables aux interventions sur le marché des changes pour stabiliser le taux, comme l’indique le fonds de stabilisation du taux de change, dont le solde s’établit à 166,34 billions de livres libanaises au 15 septembre 2025, contre 166,2 billions à la fin août.

Le portefeuille de titres et les prêts au secteur financier

Le portefeuille de titres de la Banque du Liban totalise 549 695,8 milliards de livres libanaises au 15 septembre 2025, en légère baisse par rapport aux 551 164,7 milliards à la fin août 2025. Ce poste inclut les euro-obligations libanaises, dont la valeur de marché s’élève à 1,2 milliard de dollars à la mi-septembre 2025, contre 1,03 milliard à la fin août et 1,034 milliard à la mi-août. Avant les révisions comptables, ces euro-obligations étaient incluses dans les actifs étrangers à leur valeur nominale, une pratique abandonnée pour refléter plus précisément leur valeur marchande.

Les prêts au secteur financier local s’établissent à 39 346,3 milliards de livres libanaises au 15 septembre 2025, contre 39 791,4 milliards à la fin août 2025. Cette diminution de 445,1 milliards reflète les ajustements en cours dans le secteur bancaire, marqué par une contraction de près de 60 % du bilan consolidé des banques commerciales entre juin 2019 et juin 2025. Les nouvelles prêts accordés par les banques n’ont atteint que 553 millions de dollars à fin juin 2025, illustrant la réduction de leur rôle d’intermédiation.

Les opérations différées sur le marché ouvert atteignent 180 959,7 milliards de livres libanaises au 15 septembre 2025, contre 178 718,6 milliards à la fin août 2025. Conformément à la décision n° 23/36/45 du Conseil central du 20 décembre 2023, ce poste regroupe tous les coûts d’intérêts différés des opérations de marché ouvert, transférés des « autres actifs » et des « actifs issus des opérations de change ». Les autres actifs s’élèvent ainsi à 27 085,9 milliards de livres libanaises, soit 302,6 millions de dollars, contre 25 603,5 milliards (286,1 millions de dollars) à la fin août 2025.

Les ajustements de réévaluation et les prêts au secteur public

Les ajustements de réévaluation, sur le côté actif, totalisent 2 112,7 billions de livres libanaises au 15 septembre 2025, contre 2 302,4 billions à la fin août 2025. Ce poste inclut le fonds de stabilisation du taux de change mentionné précédemment, ainsi qu’un compte spécial au nom du Trésor s’établissant à 1 946,4 billions de livres libanaises, contre 2 136,2 billions à la fin août 2025. Ces ajustements reflètent les interventions de la Banque du Liban depuis 2020 pour stabiliser le taux de change, dans un contexte où le taux officiel a été unifié à 89 500 livres par dollar via la circulaire de base n° 167/13612 du 1er février 2024.

Les prêts au secteur public s’élèvent à 1 486 884 milliards de livres libanaises au 15 septembre 2025, quasiment inchangés par rapport aux 1 486 830 milliards deux semaines plus tôt. Ce montant inclut un découvert de 16,52 milliards de dollars, stable depuis la fin août 2025. Ces prêts illustrent la dépendance persistante du secteur public vis-à-vis de la banque centrale, dans un environnement où le déficit fiscal reste élevé, bien que les données récentes du ministère des Finances indiquent une réduction du déficit à 297,4 billions de livres libanaises en 2024, contre 380,5 billions en 2023.

Du côté des passifs, la monnaie en circulation hors Banque du Liban atteint 74 511,3 milliards de livres libanaises au 15 septembre 2025, contre 72 862,8 milliards à la fin août 2025, marquant une hausse de 30 % par rapport aux 57 350 milliards à la mi-septembre 2024. Les dépôts du secteur financier s’établissent à 7 556,7 billions de livres libanaises, soit 84,43 milliards de dollars, contre 7 559,4 billions (84,46 milliards de dollars) à la fin août 2025 et 86,96 milliards de dollars à la mi-septembre 2024. Les dépôts du secteur public totalisent 716 189,2 milliards de livres libanaises, contre 703 085,4 milliards à la fin août 2025 et 701 598,1 milliards à la mi-août 2025.

L’impact des circulaires récentes sur la gestion des réserves

La gestion des réserves par la Banque du Liban s’inscrit dans le cadre de circulaires émises pour préserver la stabilité financière. La circulaire de base n° 154/13262 du 27 août 2020 visait à renforcer la liquidité et la solvabilité des banques, en facilitant les retraits progressifs des dépôts en dollars. Complétée par la circulaire n° 158/13335 du 8 juin 2021 et la n° 166/13611 du 21 février 2024, ces mesures ont permis des retraits mensuels limités, contribuant à la hausse des réserves en devises. Par exemple, les dépôts en devises « fraîches » dans les banques commerciales ont atteint 4,4 milliards de dollars à fin juin 2025, selon la Banque du Liban.

La circulaire intermédiaire n° 735/13718 du mai 2025, régulant les portefeuilles électroniques, a indirectement influencé les flux de devises en imposant des limites sur les soldes et transactions, avec une couverture de réserves à 100 %. Cela a renforcé la surveillance des institutions non bancaires, dont les transferts électroniques en espèces ont totalisé 2,8 milliards de dollars en 2024, contre 3,1 milliards en 2023.

Évolution historique des réserves et contexte économique

Les réserves en devises liquides ont connu une trajectoire volatile ces dernières années. À la fin 2024, elles s’établissaient à 10,09 milliards de dollars, contre 10,10 milliards à la mi-novembre 2024 et 10,22 milliards à la mi-octobre 2024. Sur une base annuelle, elles ont augmenté de 4,6 % par rapport à la fin 2023, où elles étaient de 9,64 milliards de dollars. Cette progression contraste avec la contraction des actifs bancaires, qui ont diminué de 10,8 % à 102,76 milliards de dollars à la fin 2024, contre 115,25 milliards à la fin 2023.

Les réserves en or, valorisées à 33,6 milliards de dollars au 15 septembre 2025, représentent une hausse de 42 % par rapport à la mi-septembre 2024. Cette augmentation est liée à la montée des cours mondiaux de l’or, qui ont dépassé 2 500 dollars l’once en août 2025, selon les données du Fonds monétaire international. La Banque du Liban détient environ 286,8 tonnes d’or, un actif non mobilisé depuis la crise de 2019, mais qui sert de garantie implicite pour la stabilité monétaire.

Les implications des ajustements comptables sur les flux récents

Les révisions comptables du 15 octobre 2024 ont entraîné un reclassement des actifs, impactant les flux de septembre. Par exemple, les actifs de réserve étrangers ont augmenté de 1,23 milliard de dollars depuis la mi-septembre 2024, tandis que les prêts au secteur public restent stables à environ 16,52 milliards de dollars en découvert. En septembre, la hausse de 160,6 millions de dollars des réserves liquides s’explique par une combinaison d’interventions sur le marché et de rapatriements de fonds, bien que les détails exacts ne soient pas divulgués.

Les dépôts du secteur public ont augmenté de 13 103,8 milliards de livres libanaises entre la fin août et le 15 septembre 2025, reflétant des entrées fiscales saisonnières. Les dépôts du secteur financier, en baisse légère de 2,7 milliards de livres libanaises, indiquent une prudence accrue des banques, dont les prêts au secteur privé ont chuté de 32,1 % à 5,65 milliards de dollars à la fin 2024.

Dans la première quinzaine de septembre 2025, la monnaie en circulation a augmenté de 1 648,5 milliards de livres libanaises, soulignant la persistance de l’économie de cash. Les opérations différées sur le marché ouvert ont progressé de 2 241,1 milliards de livres libanaises, intégrant les coûts d’intérêts accumulés. Ces mouvements immédiats, sans altérer fondamentalement la structure du bilan, mettent en évidence les pressions sur les réserves liées aux obligations publiques, avec un découvert stable à 16,52 milliards de dollars.