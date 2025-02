Les tensions à la frontière libano-syrienne : vers une nouvelle crise régionale ?

- Advertisement -

Une frontière sous haute tension

Depuis plusieurs jours, la frontière libano-syrienne connaît un regain de tensions inquiétant. Des affrontements violents ont éclaté dans la région de Hermel, impliquant l’armée libanaise, des groupes armés tribaux et les forces syriennes. La situation semble aujourd’hui sous contrôle, mais les risques d’une nouvelle escalade demeurent élevés. Selon Al 3arabi Al Jadid (11 février 2025), l’armée libanaise a achevé une opération de ratissage dans la région après le repli de milices tribales vers le territoire syrien. De son côté, Damas a renforcé sa présence militaire près de la ville de Qusayr afin d’empêcher la reprise des activités de contrebande, qui ont été au cœur de cette explosion de violence.

Une guerre des trafics aux conséquences explosives

La frontière entre le Liban et la Syrie est connue pour être un point névralgique des trafics en tout genre. Armes, drogue, carburant : les échanges illicites sont fréquents, en raison du contrôle limité qu’exercent les autorités des deux pays sur certaines zones montagneuses difficiles d’accès. Al Akhbar (11 février 2025) explique que les récents affrontements sont liés à une opération militaire syrienne visant à couper certaines routes de contrebande utilisées par des clans libanais. Damas accuse ces réseaux d’alimenter en armes des factions rebelles en Syrie et de faciliter la circulation de stupéfiants, notamment le captagon, une drogue de synthèse dont la production et l’exportation constituent une source de financement essentielle pour certains groupes armés de la région.

Les milices tribales de la vallée de la Bekaa, qui prospèrent grâce à ces échanges illégaux, ont vivement réagi à cette tentative de verrouillage de la frontière. Plusieurs villages ont été le théâtre d’affrontements meurtriers entre ces groupes et les forces de sécurité syriennes. L’armée libanaise, prise entre deux feux, a dû intervenir pour sécuriser son territoire, mais son action est perçue par certains comme une tentative d’affaiblissement des réseaux locaux, ce qui pourrait entraîner une crise de confiance avec une partie de la population locale.

Des enjeux politiques et militaires complexes

Les tensions actuelles ne sont pas uniquement liées aux trafics. La frontière libano-syrienne est un espace stratégique où s’entrecroisent les intérêts de multiples acteurs régionaux. D’un côté, le Hezbollah, allié de Damas, cherche à garantir la sécurité de ses lignes de ravitaillement vers la Syrie. De l’autre, les tribus locales, historiquement méfiantes à l’égard du pouvoir central libanais, considèrent toute ingérence extérieure comme une menace directe contre leurs activités et leur autonomie.

Selon Al Bina’ (11 février 2025), ces affrontements pourraient s’inscrire dans une dynamique plus large de reconfiguration des rapports de force à la frontière. Depuis plusieurs mois, la Syrie tente de renforcer son contrôle sur certaines zones frontalières en prévision d’une possible recomposition des alliances régionales. Le régime de Bachar al-Assad, affaibli économiquement et diplomatiquement, voit d’un mauvais œil le maintien de zones grises où des milices autonomes dictent leur propre loi.

Côté libanais, le gouvernement cherche à éviter que le conflit ne s’étende davantage sur son sol. Al Joumhouriyat (11 février 2025) indique que des contacts diplomatiques ont été établis entre Beyrouth et Damas afin d’éviter une aggravation de la situation. Le Premier ministre désigné Nawaf Salam, bien qu’encore en phase de constitution de son gouvernement, a appelé à la retenue et a insisté sur la nécessité de préserver la souveraineté libanaise.

Le risque d’une internationalisation du conflit

Si la crise devait s’aggraver, elle pourrait attirer l’attention d’acteurs internationaux. Les tensions entre Israël et le Hezbollah sont déjà vives, et tout dérapage dans la région de Hermel pourrait être perçu par Tel-Aviv comme une opportunité d’affaiblir le parti chiite en visant ses infrastructures à la frontière syrienne.

Dans ce contexte, Al Sharq Al Awsat (11 février 2025) mentionne que les États-Unis suivent de près l’évolution de la situation. Washington, qui impose depuis plusieurs années des sanctions économiques sévères au Hezbollah et à ses alliés syriens, pourrait accentuer ses pressions sur Beyrouth pour qu’il prenne des mesures plus strictes contre les groupes armés opérant à la frontière. Cependant, une telle approche risquerait d’accroître l’instabilité politique au Liban, déjà plongé dans une crise économique majeure.

Un dilemme sécuritaire pour l’armée libanaise

Face à cette situation explosive, l’armée libanaise se trouve dans une position délicate. Si elle renforce ses opérations contre les milices locales, elle risque de s’aliéner une partie de la population de la Bekaa, qui voit ces groupes comme une forme d’autodéfense contre les interventions syriennes. À l’inverse, si elle ne parvient pas à sécuriser la frontière, elle pourrait être accusée de laisser proliférer les trafics et l’insécurité.

Selon une source militaire citée par Al Nahar (11 février 2025), l’état-major libanais a donné des instructions strictes pour éviter tout embrasement. L’objectif est de contrôler la situation sans provoquer une guerre ouverte avec les tribus locales, tout en maintenant des canaux de communication avec Damas pour éviter un conflit bilatéral.

Vers une solution diplomatique ?

La seule issue possible à cette crise semble être un accord entre les différentes parties prenantes. Plusieurs sources diplomatiques rapportent que des discussions sont en cours pour établir une zone de désescalade le long de la frontière, avec l’implication éventuelle d’observateurs internationaux.

Dans cette optique, l’envoi d’une mission de médiation par la Ligue arabe a été évoqué par Al Sharq (11 février 2025), mais cette initiative risque de se heurter à des résistances politiques internes. Le Hezbollah, notamment, pourrait rejeter toute ingérence extérieure dans la gestion des affaires frontalières, tandis que les tribus locales risquent de refuser tout compromis qui limiterait leurs activités économiques.

Une frontière sous haute surveillance

En attendant une solution, la frontière libano-syrienne restera sous haute surveillance. Des renforts militaires ont été déployés des deux côtés, tandis que les services de renseignement libanais ont intensifié leurs opérations pour identifier et neutraliser les fauteurs de troubles.

La question qui demeure est de savoir si cette accalmie apparente est durable ou si elle constitue une simple pause avant une nouvelle explosion de violence. Dans un contexte régional où chaque tension locale peut rapidement se transformer en affrontement géopolitique majeur, la stabilité de la frontière libano-syrienne reste extrêmement fragile.