Touché par une crise économique qui s’est révélée au grand jour depuis mai 2019 et les premières pénuries de devises étrangères, le taux d’inflation a atteint 283% en 2021, indique un rapport publié par l’Office central des Statistiques. Tous les différents secteurs sont ainsi touchés par cette hausse.

Principal facteur induisant cette hausse spectaculaire des prix, la détérioration de la livre libanaise face au dollar est mise en cause. Ainsi, la parité de la monnaie locale est passée en moins d’un an de 7 000 LL/USD à plus de 33 000 LL/USD au marché noir avant de se reprendre quelque peu en fin d’année et se stabiliser autour des 20 000 LL/USD.

Au niveau des indices des prix, les prix du poste alimentaire et boissons ont significativement augmenté. La hausse atteindrait ainsi 337.2% en un an. Le prix des aliments a progressé de 346%, celui des boissons non alcoolisés de 323.2%, du tabac de 238.7% et des boissons alcoolisés de 206.7%

Parmi les autres indices, celui de l’habillement progresse de 375.2% et celui lié au logement de 308.5% en raison notamment des dépenses liées à l’électricité qui a progressé de 511.6% suite à l’augmentation des prix des générateurs de quartier. Les biens de consommations durables ont vu leurs prix augmentés de 220.7%

L’indice des soins de santé a augmenté de 211,5 % depuis décembre 2020n en raison de l’augmentation des prix des services ambulatoires qui progresse de 297.5% et des médicaments de 194.7%. Pour rappel, les subventions jusque là accordées par la Banque du Liban ont été levées concernant l’achat de médicaments. Enfin, les services hospitaliers ne progressent que de 33.5%.

Côté transport, l’augmentation des prix dépasse le taux d’inflation moyen avec une hausse de 310.7% principalement induite par la fin des subventions de la Banque du Liban.

L’indice de l’éducation a augmenté de 72,8 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse a été principalement induite par l’augmentation des prix des transports scolaires, également touchés par la fin des subventions de la BdL. Ceux-ci ont progressé de 278.2% à eux-seuls. Les prix des fournitures scolaires ont été revus à la hausse qui a atteint 253.3%

Parmi les autres indices également revus à la hausse, l’indice des loisirs a augmenté de 143,4 % et le poste “Autres biens et services” a augmenté de 103,1%

Lot de consolation, les prix des télécommunications restent pour l’heure stable en dépit des projets de hausses.