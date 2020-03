Le nombre de permis de construire accordé par les Ordres des Ingénieurs de Beyrouth et de Tripoli, serait au plus bas, avec une baisse de 64.6% sur une période d’une année. Ainsi, des permis de construire ont été accordés pour une surface de seulement 178 775 mètres carrés en janvier 2020, contre 504 819 en janvier 2019.

Sont notamment en cause, les difficultés faites aux promoteurs immobiliers en l’absence de programme de financement ou de prêts par les banques même si l’activité a été dernièrement soutenue par le mirage de placements alternatifs aux dépôts bancaires quant-à-eux soumis aux risques induits par la crise économique et la possible mise en défaut de l’état.

Ainsi, un important stock immobilier reste disponible à la vente alors que les banques libanaises pourraient encore se débarrasser des actifs qu’elles possèdent dans le secteur afin de financer l’augmentation des capitaux pour se prémunir de la restructuration de l’importante dette publique.

Au niveau régional, la baisse a même atteint 82.4% dans la capitale Beyrouth et 74.6% dans la Békaa.

35.5% des permis de construire ont été accordés dans la région du Mont Liban, qui est suivie par le Nord avec une part de 22,0%, le Sud-Liban avec 21,7%, Nabattiyeh avec 11,7%, la Bekaa avec 5,2% et Beyrouth avec 4,2%.