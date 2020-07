Liban/Coronavirus: Hassan Nasrallah appelle au port du masque

Le dirigeant du Hezbollah a appelé dans une vidéo la population libanaise au port du masque. Il s’agit de respecter les mesures de prudence face à l’augmentation importante du nombre de personnes contaminées par le coronavirus COVID19.

La victoire contre le virus sera effectuée via le respect de ces mesures, estime-t-il. Il s’agit, poursuit-il, d’être patient, résistant, endurant, de croire en Dieu, de respecter les régulations et les contrôles face à cette épidémie.

Au total, 3582 ont été infectées par le coronavirus depuis son apparition en territoire libanais, le 21 février dernier. Parmi elles, 1 671 personnes ont été guéries et 1 911 personnes sont toujours actives. Le Pays des Cèdres se rapproche donc rapidement des 2000 cas actifs.

Parmi les 175 nouveaux cas, 144 cas sont locaux et 31 cas en provenance de l’étranger. Au total, depuis le 21 février, 2 671 personnes ont été touchés par le virus et 908 personnes contaminées sont arrivées au Liban même en état porteurs de la maladie. On déplore également 1 nouveau mort ces dernières 24 heures.

