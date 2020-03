Dans une interview diffusée par la chaine de télévision Al Manar, le Président du Conseil Exécutif du Hezbollah, le cheikh Hashem Safieddine a indiqué que le mouvement chiite a alloué 3 500 milliards de livres pour combattre l’épidémie de coronavirus COVID-19 en conformité avec la politique gouvernementale.

Il s’agira actuellement de la mobilisation de 4 500 auxiliaires de santé du mouvement chiite qui seront également soutenu par l’Union des Municipalités et des membres du mouvement Amal. Le Hezbollah pourrait ainsi mobiliser jusqu’à 24 500 personnes, médecins et personnels de santé si nécessaire.

Des hôpitaux privés ont ainsi été loués et ainsi que des équipements médicaux pour les personnes contaminées et des hôtels pour les personnes en quarantaine. Des centres de diagnostic ont été mis en place pour évaluer et examiner les personnes et ainsi déterminer les procédures à mettre en place. Ainsi le Hezbollah aurait mis en place 32 centres de réserves médicales dans toutes les régions libanaises pour combattre l’épidémie.

Aussi, un comité devrait être créé pour surveiller la situation des communautés libanaises à l’étranger et répondre à leurs demandes si nécessaires.