Le président du conseil de l’ordre des médecins, Charaf abou Charaf a appelé les autorités libanaises à totalement confiner le Liban en raison de la gravité extrême de l’épidémie du coronavirus au Liban.

L’État doit prendre une décision rapide pour clôturer l’année, sinon nous serons dans une situation difficile et désespérée. Nous demandons cela pour réduire la pression du personnel médical et infirmier. Nous assistons au taux le plus élevé de contamination sur le terrain.

Nous exigeons une fermeture complète de deux à trois semaines afin d’augmenter le nombre de lits et les structures d’isolement des personnes contaminées.

Cette information intervient alors que le nombre de contamination dépasse le seuil des 5000 personnes par jour depuis 2 jours et alors qu’une partie des hôpitaux locaux sont désormais saturés au Liban.