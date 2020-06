Le ministère de la santé indique que 22 personnes contaminées par le coronavirus COVID19 ont été identifiées au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre porte à la hausse 1 719, le nombre de personnes atteintes diagnostiquées depuis la découverte d’un premier cas, le 21 février dernier.

20 cas auraient une origine locale et 2 seraient en provenance de l’étranger. 39 personnes seraient hospitalisées dont 9 dans un état jugé critique, soit 3 de plus qu’hier.

1153 personnes seraient guéries on déplore 33 décès depuis le 21 février. 2635 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Ces informations interviennent alors que la Direction générale de l’aviation civile et la Middle East Airlines (MEA) annoncent avoir pris des mesures extraordinaires à l’aéroport international de Beyrouth afin de réduire les risques de transmission du coronavirus.

Ainsi, dès leurs arrivées et à l’entrée de l’aéroport, les surfaces fréquemment touchées seront nettoyées et stérilisées de manière régulière. Des caméras thermiques seront installées aux entrées de l’aérogare et les personnes présentant certains symptômes seront interdits de vols. Des kits de stérilisation seront installés et les mesures de distanciation devront être observées.

Au niveau des comptoirs d’enregistrement, des surfaces vitrées ont été mises en place ainsi que des autocollants au sol afin de rappeler les distances à observer.

Les salles d’attentes verront les places limitées tout comme les places disponibles au départ.

Les autorités conseillent également les passagers au départ de recourir à l’enregistrement électronique et de limiter le nombre de bagages afin de limiter les risques. le port du masque est obligatoire tout au long du voyage jusqu’à l’arrivée. Ce masque devra être changé toutes les 4 heures. Les passagers seront invités à se laver les mains durant 20 secondes avec de l’eau et de savon avant et après les repas.

À l’embarquement, les personnes possédant un billet d’enregistrement des dernières places seront les premières à rentrer dans l’avion.

Durant le vol, les autorités libanaises rappellent la nécessité de réduire le mouvement à bord de l’avion. Les journaux, oreillers et magazines ne seront plus disponibles.

Au niveau statistique, ce 27 Juin

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 7.98 % des cas seraient âgés de moins de 10 ans

10.96 % de 10 à 19 ans

24.6 % de 20 à 29 ans

16.44 % de 30 à 39 ans

13.88 % de 40 à 49 ans

11.67 % de 50 à 59 ans

7.28 % de 60 à 69 ans

4.71 % de 70 à 79 ans

et 2.56 % de plus de 80 ans



57% des cas seraient des hommes et 43% des femmes. Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 43.17 % seraient asymptomatiques, 51.99 % montreraient des symptômes légers et 4.84 % seraient critiques.Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 55% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 32% suite à des déplacements à l’étranger, 12 % toujours sous investigation et 2% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Beyrouth compte 293 cas (+1 par rapport à hier)

Le caza de Baabda compte 196 cas (+26 par rapport à hier)

Le Metn compte 176 cas (+2 par rapport à hier)

Le Chouf compte 146 cas au total

Zahlé compte 112 cas

le Kesrouan compte 89 cas

Le caza du Akkar compte 80 cas

Le caza d'Aley compte 78 cas

Bcharré compte 74 cas

Tyr compte 70 cas (+2 par rapport à hier)

Tripoli compte 67 cas

le caza de Jbeil compte 56 cas

Saïda compte 56 cas

Zghorta compte 56 cas (+1 par rapport à hier)

Nabatiyeh compte 29 cas

Denniyeh compte 27 cas

Batroun compte 25 cas

Baalbeck compte 24 cas

Bint Jbail compte 18 cas

La Békaa Ouest compte 14 cas

Le Koura compte 13 cas

Marjayoun compte 8 cas

Jezzine compte 5 cas

le Hermel compte 4 cas

Rachaya compte 3 cas



*Ces chiffres semblent inclure certains faux négatifs qui sont corrigés le lendemain.