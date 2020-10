Cette information intervient alors que le directeur de l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri a, une nouvelle fois, sonné la sonnette d’alarme.

Déplorant que le taux de positivité ait augmenté, le responsable a indiqué que la majorité des derniers décès seraient des personnes d’un âge plutôt moyen.

1.3 The #Covid19 numbers in 🇱🇧 resumed their previous rise pattern, registering new records for 3 consecutive days. The test positivity rate increased. The majority of deaths yesterday were of middle-aged patients. In short, the situation is alarming. A reassessment is warranted. pic.twitter.com/SzkQ93r9Fx