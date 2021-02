Face aux retards pris dans le processus de vaccination et les critiques dont font l’objet des autorités libanaises, le ministère de la santé a décidé d’accorder à 20 entreprises du secteur privé l’autorisation de négocier avec des sociétés pharmaceutiques produisant des vaccins contre le coronavirus. 13 entreprises pourront ainsi importer le vaccin russe Sputnik V efficace à plus de 90% et en voie d’être agréé par les autorités locales et 7 autres le vaccin chinois Sinopharm dont l’efficacité a été remis en cause par des études au Brésil et déjà utilisé dans certains pays arabes comme aux Emirats Arabes Unis.

2 entreprises se sont vues être écartées par les autorités sanitaires, en raison d’une demande d’exclusivité contraire aux législations actuelles concernant l’importation de produits médicaux.