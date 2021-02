La livre libanaise perd à nouveau du terrain face au dollar au marché noir ce vendredi 26 février, avec un taux de parité à l’achat de 9 675 LL/USD et à la vente de 9 725 LL/USD sur fond de crise politique toujours importante avec l’absence d’un gouvernement fonctionnel capable de négocier le déblocage de l’aide internationale avec le FMI, de crise économique alors que s’achèvera le 28 février le délai accordé par la BdL à l’augmentation des fonds propres des banques locales considérées pourtant insolvables par de nombreux observateurs et sociale et économique, avec la dégradation importante du pouvoir d’achat de la population.

Les observateurs s’attendent à ce que cette dégradation se poursuive en raison de l’absence de solution à l’heure actuelle, notamment au niveau économique avec la fin prochaine des réserves monétaires disponibles de la Banque du Liban subventionnant l’achat de produits essentiels et qui permettaient de contenir jusqu’à maintenant, la pression sur la monnaie locale. Des hausses des prix des carburants ont déjà été constatées depuis 2 semaines.