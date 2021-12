Le ministère de la Santé publique annonce l’organisation du Marathon Pfizer pour les citoyens et résidents de tous les groupes d’âge cibles (à partir de douze ans) les samedi et dimanche prochains 11 et 12 décembre, de huit heures du matin à trois heures de l’après-midi. dans plusieurs centres agréés par le Ministère de la Santé Publique.

Le Ministère rappelle aux personnes inscrites sur la plateforme officielle des vaccins de se munir de la pièce d’identité utilisée dans le processus d’inscription.

Quant à ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme, ils doivent se munir de l’une des pièces justificatives suivantes : pièce d’identité, passeport, extrait de dossier individuel, une attestation de résidence de la commune ou tout autre document d’identification où le centre de vaccination facilitera l’inscription.