Liban/Crise: De nouvelles routes coupées alors que la livre libanaise s’effondre au-dessus des 10 000 LL/USD

Pour la 5ème journée consécutive, des manifestations se déroulent pour dénoncer la dégradation des conditions sociales et économiques et de la valeur de la livre libanaise face au dollar. Le taux de change de la livre libanaise face au dollar atteindrait désormais 10 375 LL/USD à l’achat et 10 450 LL/USD à la vente, indiquent les opérateurs de change, soit son plus bas historique.

Désormais, le salaire minimum représente moins de 2.33 USD par jour, soit presque le tiers du seuil de pauvreté estimé à 6 USD par jour. Cette dégradation induit une perte de pouvoir d’achat importante pour la population libanaise, dont une proportion estimée à 65% se trouvait déjà sous le seuil de pauvreté.

Dans la capitale, la circulation du ring Fouad Chéhab est actuellement bloquée en direction de Beyrouth Est et de Beyrouth Ouest. Une manifestation est également prévue place des martyrs à partir de 14 heures, indiquent les activistes.

L’axe de Nahr el Mott voit la circulation être perturbée avec un passage possible sur une seule ligne de circulation. Les personnes présentent menacent actuellement de bloquer la totalité de l’autoroute.

Dans le caza d’Alep, l’autoroute au niveau de la localité d’Abadieh est bloquée en direction de Beyrouth.

La route Masnaa Rachaya. Crédit Photo: NNA

Dans la Békaa, la circulation sur la route Masnaa- Rachaya est bloquée par des pneus.

Une manifestation a également lieu à l’entrée de la localité de Damour dans le Chouf. Les personnes présentes protestent également contre la dégradation des conditions socio-économiques du pays, appelant les responsables politiques à la démission.