La MEA a reçu ce mercredi son 8ème Airbus A321 neo immatriculé T7-ME8 lors d’une cérémonie restreinte qui s’est déroulée à l’Aéroport International de Beyrouth.

7 autres appareils sont encore attendus pour entrer en service dans la compagnie. Selon les informations disponibles, ils sont aménagés pour accueillir 28 passagers en classe Affaires et 132 en Economie, soit 160 passagers au total.

Sur les 7 avions restants, la livraison sera retardée et devrait intervenir entre 2023 et 2024. Des responsables de la compagnie aérienne nationale précisent que le financement des avions demeure compétitif via l’International Bank, une banque chinois, en dépit de la crise financière que traverse l’état et de l’état de défaut de paiement, la MEA étant une société commerciale indépendante, même si son principal actionnaire, la Banque du Liban, a vu ses réserves monétaires disponibles s’effondrer ces derniers mois.