Le prix du pain a légèrement augmenté localement en raison de la hausse des prix du blé sur les marchés internationaux, précise le ministre sortant de l’économie Raoul Nehmé qui a réfuté par ailleurs tout arrêt des subventions à l’achat des produits de première nécessité.

La précédente augmentation du prix du pain avait eu lieu en novembre 2020.

Ainsi, le paquet de pain arabe de 900 grammes dont le prix affiché était précédemment de 2 000 LL est passé à 930 grammes au prix de 2 500 LL.

Cette information intervient alors que certaines rumeurs font état de l’arrêt prochain du programme de subvention en raison de l’épuisement des réserves monétaires de la Banque du Liban et alors que des manifestations contre la dégradation des conditions sociales et économiques ainsi que contre les mesures de confinement liées à la pandémie du coronavirus COVID19 ont eu lieu la semaine dernière.

Parallèlement, les autorités tentent de mettre en place un filet de sauvetage en faveur de partie la plus vulnérable de la population via un programme financé par la Banque Mondiale. Plus de 700 000 personnes devraient ainsi bénéficier de ce programme.