Les signes en provenance des Etats-Unis seraient encourageants, estime l’International Crisis Group, après que le Président des Etats-Unis Joe Biden pourrait assouplir la position de Washington et appuyer la France dans son initiative vis-à-vis du Liban.

Ainsi, les Etats-Unis ne considèrent plus l’affaiblissement du Hezbollah comme étant le principal objectif de leur politique vis-à-vis du Pays des Cèdres mais le renforcement de l’état libanais et l’arrêt de l’effondrement actuel du Pays des Cèdres. Il s’agira donc de rassembler tous les acteurs libanais y compris le Hezbollah et constituer un gouvernement capable d’accomplir les réformes nécessaires pour y parvenir.

Cette nouvelle position, jugée plus pragmatique devrait permettre notamment à garantir l’indépendance d’un pouvoir judiciaire, l’adoption de lois en soutien à la lutte contre la corruption et au déblocage de l’aide internationale et celle du Fonds Monétaire International.