Dans les coulisses de la diplomatie régionale, un chapitre significatif vient de se conclure avec la libération attendue de plusieurs citoyens libanais détenus aux Émirats Arabes Unis. Cet événement, qui transcende les affaires courantes, jette une lumière crue sur les complexités des relations internationales, sur le terrain humain et politique, au Moyen-Orient.

Les noms mentionnés dans le contexte de la libération des détenus libanais aux Émirats Arabes Unis incluent Abdullah Hani Abdullah, Ali Hassan Mabdar, Ahmed Ali Makawi, Abdul Rahman Talal Shoman, Ahmed Faour, Fawzi Mohammed Dakrub, et Walid Mohammed Idris.

Pendant longtemps, le sort de ces détenus libanais aux Émirats Arabes Unis est resté dans l’ombre, éclipsé par les tumultes politiques et sectaires de la région. Leur détention, pour des accusations souvent décrites comme fabriquées et motivées politiquement, a soulevé des questions éthiques et juridiques profondes. Pourtant, malgré l’ampleur de ces accusations, seul un cercle restreint de défenseurs s’est mobilisé pour leur cause, souvent étouffée par le bruit ambiant des médias et de la politique.

La visite récente de Haj Wafiq Safa, responsable de l’Unité de liaison et de coordination au Hezbollah, aux Émirats Arabes Unis, a marqué un tournant. Officiellement axée sur le dossier des détenus, cette démarche a suscité un regain d’intérêt médiatique et politique. Au-delà des interprétations et analyses, cette visite illustre la persistance d’un dialogue discret mais tangible entre les acteurs de la région, souvent dissimulé derrière les rideaux de la rhétorique officielle.

La libération des détenus est le fruit de longues négociations, initiées il y a environ six mois, selon des sources bien informées. Ces négociations, menées avec une discrétion absolue, ont abouti à un accord pour la libération de huit Libanais en 2021, suite à l’intervention de l’ancien directeur général de la Sécurité générale, le major-général Abbas Ibrahim. Malheureusement, le décès de l’un des détenus, Ghazi Ezz al-Din, en détention, a rappelé l’urgence de résoudre définitivement ce dossier.