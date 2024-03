Dans le cadre de la récente session du cabinet libanais, une discussion animée a émergé autour de la nomination des ministres des douanes, un dossier en attente depuis 2023 en raison de divergences sectaires profondes. Selon des sources proches du dossier, 200 nominations sont en jeu, toutes marquées par une absence flagrante de représentants chrétiens parmi les candidats. Cette situation a suscité une opposition ferme de la part des ministres chrétiens, soulignant un déséquilibre sectaire considéré comme “fatal”.

Le ministre de l’Information, Ziad Makari, a tenté de minimiser la tension au sein du cabinet, affirmant une volonté commune d’aborder cette question délicate. Cependant, l’ampleur du problème est telle que le Premier ministre Mikati a dû intervenir, insistant sur la nécessité de trouver une solution sans pour autant permettre à ce différend de s’étendre au Conseil suprême des douanes ou d’être exploité selon lui à des fins politiques populistes.

La discussion sur ce sujet a révélé un clivage profond au sein du gouvernement, certains ministres déplorant le boycott de leurs collègues et l’envoi massif de demandes et de projets au Conseil des ministres sans la présence nécessaire pour des explications adéquates. Dans ce contexte, le Conseil des ministres a pris des décisions sur d’autres sujets, notamment un projet de décret visant à assurer une indemnisation temporaire aux travailleurs du secteur public et aux retraités.

Au cœur de cette controverse, le député Gebran Bassil, chef du Mouvement patriotique libre, a lancé un avertissement sévère, accusant le gouvernement de chercher à exclure systématiquement les chrétiens des postes clés de l’État. Selon lui, la nomination de 234 agents douaniers sans inclure un seul chrétien dans un contexte d’absence présidentielle envoie un message clair d’exclusion. Bassil a mis en cause la responsabilité de plusieurs ministres et a critiqué le rôle de forces politiques majeures telles que le mouvement Amal et le Hezbollah, ainsi que les députés refusant de contester officiellement les pratiques du gouvernement.

Cette situation met en lumière les défis sectaires persistants au Liban, où l’équilibre délicat entre les différentes communautés religieuses reste un pilier central de la gouvernance et de la cohésion sociale. L’exclusion des chrétiens des nominations douanières soulève des questions fondamentales sur l’unité nationale et le respect de la diversité sectaire dans les institutions étatiques.