Hier, le ministère de l’Économie libanais a approuvé une augmentation substantielle du salaire minimum, le portant de 9 millions à 18 millions de livres libanaises. Cette décision intervient dans un contexte où le taux de change au marché noir a atteint des niveaux alarmants, s’établissant à 89 500 livres libanaises pour un dollar américain. En termes de conversion, le nouveau salaire minimum équivaut à environ 201 dollars américains, loin des 700 dollars revendiqués par les syndicats pour assurer une vie digne.

En effet, la Fédération des syndicats de la construction et du bois au Liban, qui est également soutenue par plusieurs autres organisations syndicales, a renouvelé ses appels en faveur d’une correction des salaires pour refléter une parité de 700 dollars américains, en raison de la détérioration extrême des conditions de vie des travailleurs. Cette demande, considérée comme la seule issue vers une revalorisation du pouvoir d’achat des travailleurs, intervient alors que le pays est en proie à une dollarisation croissante des transactions, services et matériaux. Cette dollarisation englobe des secteurs vitaux tels que le commerce, l’industrie, les services, et le secteur médical, exacerbant ainsi les difficultés économiques pour les travailleurs du secteur privé.

L’indignation de la Fédération face à l’inaction des institutions pour ajuster les salaires et augmenter le salaire minimum est palpable, surtout après que le gouvernement a autorisé la tarification en dollars américains pour presque tous les secteurs, à l’exception des salaires et des cotisations de sécurité sociale. Cette situation paradoxale contribue à l’appauvrissement croissant des travailleurs du secteur privé.

Le montant de 700 dollars proposé par les syndicats est basé sur une étude du Centre de recherche “Information Internationale”, et est considéré comme le minimum nécessaire pour vivre dans la dignité au Liban. Cependant, les économistes soulignent que le PIB du Liban est passé de 55 milliards de dollars avec un salaire minimum à l’époque équivalent à 600 dollars avant la crise à 20 milliards de dollars aujourd’hui avec un salaire minimum de 9 millions équivalent à 100 USD mensuellement. Ces augmentations sans gain de productivité ou encore sans facilité de financement induites par un système bancaire zombie ne permet techniquement pas aux entreprises libanaises d’augmenter de telle manière le salaire minimum, à moins de vouloir les conduire à la faillite dans un contexte mondial encore rendu plus difficile avec l’augmentation des coûts des matières premières.