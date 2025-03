L’impact de la crise sur la situation des femmes au Liban

- Advertisement -

La crise économique, politique et sociale qui a frappé le Liban depuis 2019 a des conséquences dramatiques sur tous les aspects de la vie quotidienne, mais elle a particulièrement touché les femmes. En tant que groupe déjà vulnérable dans un contexte socio-économique difficile, les femmes libanaises font face à des défis accrus qui compromettent leur santé, leur sécurité et leurs perspectives d’avenir. Ce phénomène exacerbe les inégalités de genre, limitant l’accès des femmes aux ressources économiques et sociales, tout en augmentant les violences basées sur le genre.

Contexte socio-économique

Avant la crise, les femmes libanaises avaient progressivement gagné du terrain dans le domaine économique et social. Selon les statistiques de l’Institut national de la statistique, la participation des femmes à la force de travail a atteint environ 30 % en 2019. Cependant, la crise économique a exacerbé les défis auxquels elles étaient déjà confrontées, rendant leur situation encore plus précaire.

L’impact économique de la crise sur les femmes

1. Hausse du chômage et perte de revenus

La crise économique a entraîné une hausse spectaculaire du chômage, touchant particulièrement les femmes. Selon une étude de l’Organisation internationale du travail (OIT), le taux de chômage des femmes a atteint environ 35 % en 2023, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2019. De nombreuses femmes qui occupaient des emplois précaires ou informels ont perdu leurs sources de revenus, les rendant vulnérables à la pauvreté.

Année Taux de chômage des femmes (%) 2019 25 % 2021 30 % 2023 35 %

2. Augmentation de la pauvreté

Avec la dévaluation de la livre libanaise et l’inflation galopante, la pauvreté a explosé. En 2023, environ 80 % des Libanais, dont une proportion significative de femmes, vivent sous le seuil de pauvreté. Cela a des conséquences directes sur leur accès à des biens et services essentiels, y compris l’alimentation, le logement, et la santé.

L’accès aux soins de santé, déjà limité pour les femmes avant la crise, est devenu encore plus difficile. Les dépenses de santé ayant considérablement augmenté, de nombreuses femmes n’ont plus les moyens de consulter un médecin ou de s’acheter des médicaments. Selon l’OMS, 45 % des femmes enceintes ne reçoivent plus les soins prénatals nécessaires en raison de la pauvreté.

Violence basée sur le genre : une crise silencieuse

1. Augmentation des violences domestiques

La crise économique a également entraîné une augmentation des violences domestiques. L’UNICEF et d’autres organisations ont signalé une hausse de 50 % des cas de violence domestique depuis 2019. Les tensions économiques et le stress généré par la crise contribuent à la violence au sein des foyers, et de nombreuses femmes se retrouvent piégées dans des situations abusives, sans ressources pour fuir ou demander de l’aide.

2. Accès limité aux services de soutien

La fermeture de nombreuses ONG et centres d’accueil pour les femmes victimes de violence a aggravé la situation. Les services de soutien aux femmes sont devenus rares, et celles qui cherchent de l’aide se heurtent à des obstacles supplémentaires, notamment la stigmatisation sociale et le manque de ressources financières pour quitter un partenaire violent.

Les conséquences sur la santé mentale des femmes

Les conditions de vie difficiles, combinées à l’insécurité économique et à la violence domestique, ont des répercussions graves sur la santé mentale des femmes libanaises. Des études montrent que les niveaux d’anxiété et de dépression ont considérablement augmenté parmi les femmes, qui sont souvent laissées sans soutien psychologique. En 2023, environ 40 % des femmes ont déclaré éprouver des symptômes de dépression, et 60 % ont signalé des niveaux élevés d’anxiété.

Les solutions nécessaires pour améliorer la situation

1. Renforcement des programmes de soutien

Il est crucial de renforcer les programmes de soutien destinés aux femmes au Liban. Les organisations non gouvernementales et les agences internationales doivent intensifier leurs efforts pour fournir une assistance financière, des services de santé et des refuges aux femmes victimes de violence. L’accès aux soins de santé doit également être garanti, en particulier pour les femmes enceintes et les mères.

2. Promotion de l’égalité des sexes

Le gouvernement libanais doit s’engager à promouvoir l’égalité des sexes et à lutter contre la violence à l’égard des femmes. Cela nécessite l’adoption de lois qui protègent les femmes et les filles contre la violence, ainsi que des campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités et lutter contre la stigmatisation.

3. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle

Pour réduire les inégalités de genre sur le marché du travail, il est essentiel d’investir dans l’éducation et la formation professionnelle des femmes. Cela inclut la mise en place de programmes d’apprentissage et de soutien à l’entrepreneuriat pour permettre aux femmes de créer leurs propres entreprises et de devenir financièrement indépendantes.

Les femmes libanaises sont parmi les premières victimes de la crise qui touche le pays. La combinaison de la pauvreté, de la violence basée sur le genre, et de l’effondrement des services de santé a des conséquences dramatiques sur leur vie quotidienne et leur avenir. Il est impératif que des mesures concrètes soient mises en place pour protéger les femmes, garantir leur accès aux services essentiels, et promouvoir l’égalité des sexes. L’avenir du Liban dépendra de sa capacité à investir dans ses femmes et à les soutenir dans leur quête d’un meilleur avenir.

