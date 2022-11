Téhéran a les projets de reprendre la fourniture d’une grande quantité d’armes iraniennes à la Russie : sauf des “célèbres” drones kamikazes Shahed la Russie recevra également des missiles balistiques. Ainsi, l’Iran peut envoyer pour la première fois des missiles avancés de haute précision à la Russie. Téhéran peut livrer un grand lot d’armes à Moscou vers la fin de cette année, y compris des missiles tels que Iskander-M. C’est cette arme qui peut donner à la Russie un avantage significatif dans la confrontation avec l’Ukraine.

Actuellement, l’Ukraine ne dispose pas d’une défense anti-aérienne efficace contre ces missiles. Kyiv ne pourra pas se défendre contre de telles frappes des missiles.

La Russie ne fera qu’augmenter ses bombardements de l’infrastructure critique en Ukraine pour compenser ses échecs sur le champ de bataille contre l’armée ukrainienne.

La Russie est prête à fournir à Téhéran ses ressources énergétiques pour pratiquement rien. Ainsi, le Kremlin tente de compenser son isolement international dû à l’invasion en Ukraine aux dépens de l’Iran.

Le monde occidental doit renforcer les sanctions contre l’Iran, dont les représentants officiels mentent ouvertement et nient avoir fourni à la Russie des armes qui sont utilisées contre des civils en Ukraine. Et également fournir à l’Ukraine des équipements de défense anti-aérienne dans les plus brefs délais.

Ivan Khory