Moins d'une minute de lecture

Malgré toutes les difficultés et les conditions économiques dures que traverse le Liban, l’ONG « Solidarity » a refusé que les fêtes de Noël passent sans une célébration qui réjouisse grands et petits, notamment ceux qui ont été touchés par l’explosion du 4 août.

Les habitants de Beyrouth sont tous invités à participer à cette initiative à l’occasion de Noël, qui est organisée gratuitement avec le soutien des associations qui ont cru au message de « Solidarity » ; cette dernière est venue en aide aux victimes dès les premiers moments après l’explosion survenue au port de Beyrouth et s’est fixée comme objectif de restaurer 1,000 logements dans les zones affectées.

L’activité comprend des chants de Noël et des jeux pour enfants en plus de la nourriture et des boissons inspirées par les fêtes.

Lieu : Derrière l’église de Mar Mikhael, à Achrafieh

Date : Du 18 au 23 décembre 2020

De cinq heures de l’après-midi à dix heures du soir.

La cérémonie d’ouverture comprend un récital par un groupe de diplômés et d’étudiants de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK).

L’ONG « Solidarity » s’adhère à toutes les normes et mesures de prévention et de distanciation sociale pour prévenir le Coronavirus.