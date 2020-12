Moins d'une minute de lecture

La livre libanaise poursuit son retrait face au dollar au marché noir, avec un taux de change de 8 250 LL/USD à l’achat et de 8 300 LL/USD à la vente sur fond d’incertitude toujours plus importantes quant à la prochaine formation d’un nouveau gouvernement et de crise politique quasi-ouverte entre le Président de la République, le Général Michel Aoun et le Premier Ministre désigné Saad Hariri.