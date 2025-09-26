Loubieh bi Zeit: Le classique végétarien, subtil et ensoleillé.

- Advertisement -
Loubieh bi Zeit, haricots verts à l’huile, était autrefois un plat quotidien prisé dans les foyers libanais. À la différence des versions en conserve, la recette traditionnelle mise sur des haricots frais, cuits lentement dans une sauce tomate à l’huile d’olive, relevée d’ail et de citron. Léger, parfumé et sain, il mérite de retrouver sa place à table.
Recette
Ingrédients (pour 4 personnes)
- 600 g de haricots verts fins, équeutés
- 400 g de tomates mûres, concassées (ou 1 boîte de 400 g)
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge
- 3 gousses d’ail, finement hachées
- Le jus d’1 citron
- 1 cuillère à café de coriandre moulue
- Sel et poivre du moulin
- Quelques brins de persil ciselé (pour servir)
Préparation
- Blanchir les haricots :
Plongez-les 3 minutes dans une grande casserole d’eau bouillante salée, puis égouttez et réservez.
- Fond de sauce :
Dans la même casserole, chauffez 2 c. à s. d’huile d’olive. Faites revenir l’ail 1 minute à feu doux sans coloration.
- Cuisson tomate :
Ajoutez les tomates concassées et la coriandre, salez et poivrez. Laissez mijoter 5 minutes à feu moyen.
- Mijotage des haricots :
Incorporez les haricots verts, arrosez de jus de citron et des 2 c. à s. d’huile restantes. Couvrez et laissez cuire 15–20 minutes à feu doux, jusqu’à ce que la sauce soit épaisse et qu’elle enrobe parfaitement les légumes.
- Finition :
Goûtez et rectifiez l’assaisonnement. Parsemez de persil avant de servir tiède ou à température ambiante.
Les petits plus
- Pignons grillés : Saupoudrez pour apporter du croquant.
- Zeste de citron : Ajoutez un voile de zeste pour accentuer la fraîcheur.
- Olives noires : Quelques olives Kalamata apportent une note salée et fruitée.
