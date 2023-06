Désignation de Jean-Yves Le Drian comme représentant personnel au Liban.

Publicité

Dans l’esprit d’amitié qui lie la France au Liban, le Président de la République continue d’agir en faveur d’une solution à la crise institutionnelle et la mise en œuvre des réformes nécessaires au relèvement de ce pays. Il a désigné M. Jean-Yves LE DRIAN, ancien ministre, comme son représentant personnel afin d’échanger avec l’ensemble de ceux qui, au Liban comme à l’extérieur, peuvent contribuer à une sortie de l’impasse.

À cette fin, M. Jean-Yves LE DRIAN, se rendra prochainement au Liban puis rendra compte et fera des propositions d’action à la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et au Président de la République.



Source: Elysée.fr

