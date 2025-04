Lutte antidrogue à Beyrouth : deux adolescents syriens arrêtés à Tayouneh

- Advertisement -

Dans un contexte de recrudescence des trafics de stupéfiants sur l’ensemble du territoire libanais, les forces de sécurité intérieure ont mené une opération ciblée dans le quartier de Tayouneh, à Beyrouth, aboutissant à l’arrestation de deux mineurs syriens impliqués dans des activités de promotion de drogue. Cette opération s’inscrit dans le cadre du suivi intensif mené par la Direction générale des forces de sécurité intérieure, à travers l’unité de police de Beyrouth, visant à démanteler les réseaux de distribution actifs dans les quartiers urbains.

L’intervention a permis non seulement l’arrestation des deux suspects, mais également la saisie d’un ensemble de substances illicites prêtes à être écoulées sur le marché local. Cette affaire illustre l’ampleur croissante du phénomène, sa diffusion dans les quartiers densément peuplés de la capitale et la complexité croissante des profils impliqués, de plus en plus jeunes.

Une opération ciblée dans un quartier à forte densité urbaine

L’opération s’est déroulée à Tayouneh, un quartier stratégique de la capitale libanaise situé à la jonction de plusieurs axes majeurs reliant le centre-ville à la banlieue sud. Tayouneh est connu pour sa densité de population, la mixité de ses communautés, mais aussi, ces dernières années, pour l’émergence de réseaux souterrains liés à diverses formes de criminalité urbaine, y compris le trafic de drogue.

Sur la base de renseignements précis obtenus par le détachement d’enquête de Beyrouth, les forces de sécurité ont pu localiser les deux individus suspectés de promotion active de stupéfiants. Après une phase d’observation et de surveillance discrète, les agents ont décidé de mettre en place une embuscade ciblée, visant à capturer les suspects en flagrant délit ou avec des preuves matérielles.

Deux adolescents syriens identifiés et interpellés

Les deux individus interpellés ont été formellement identifiés avant leur arrestation. Il s’agit de :

M. C. , né en 2006, de nationalité syrienne. Contre lui, deux mandats d’arrêt avaient déjà été émis pour des faits de trafic de drogue ainsi que pour une affaire de suspicion de fraude .

, né en 2006, de nationalité syrienne. Contre lui, deux mandats d’arrêt avaient déjà été émis pour des faits de ainsi que pour une . A. N., né en 2008, également syrien. Il était soupçonné de cambriolage, ce qui laisse supposer une implication plus large dans des activités criminelles.

Ces profils soulignent une tendance préoccupante : l’implication croissante de mineurs dans le trafic de stupéfiants, souvent instrumentalisés par des réseaux plus vastes. Leur jeune âge, ainsi que leur vulnérabilité en tant que réfugiés, en font des cibles faciles pour les recruteurs des milieux criminels.

Détails des stupéfiants saisis lors de l’arrestation

Lors de l’intervention, les agents ont procédé à une fouille des deux individus, révélant une quantité variée et significative de substances illicites, prêtes à être distribuées. La diversité des drogues saisies témoigne de la sophistication croissante des circuits de revente au détail, même à une échelle locale.

Substances saisies :

Cannabis en quantité non précisée.

en quantité non précisée. Deux sachets en nylon contenant de la marijuana.

Deux sachets en nylon contenant une substance identifiée comme Salvia.

Deux contenants plastiques avec de la cocaïne d’origine étrangère.

Un contenant plastique avec de la cocaïne libanaise.

Un sachet en nylon contenant du cristal méthamphétamine (crystal meth).

10 comprimés de Captagon.

5 comprimés de Tramadol.

Ce large éventail de substances suggère non seulement une capacité logistique développée, mais aussi une diversification de l’offre proposée aux consommateurs locaux, une stratégie souvent utilisée par les réseaux pour toucher différents segments de population, notamment les jeunes.

Une approche judiciaire en cours

Suite à leur arrestation, les deux suspects ont été remis aux autorités judiciaires compétentes, avec l’ensemble des éléments de preuve saisis. La procédure a été enclenchée conformément aux instructions du parquet, ce qui signifie qu’une instruction devrait être ouverte pour déterminer l’ampleur de leur implication, leurs éventuels liens avec des réseaux organisés, et statuer sur les suites pénales appropriées.

L’arrestation d’individus aussi jeunes soulève également des questions sur le traitement judiciaire des mineurs dans les affaires de criminalité organisée au Liban. Le système judiciaire devra établir un équilibre entre la nécessité de répression et la prise en compte de leur âge, de leur vulnérabilité et des circonstances sociales ayant conduit à leur implication dans ce type d’activités.

Le quartier de Tayouneh, nouveau point chaud du trafic urbain

Le choix de Tayouneh comme point d’opération et de distribution n’est pas anodin. Ce quartier, situé à un carrefour stratégique entre plusieurs zones sensibles, offre une mobilité rapide pour les réseaux, tout en permettant une certaine anonymat au sein de la densité urbaine. Plusieurs indices suggèrent que ce quartier est devenu un point de repli logistique pour des trafiquants opérant dans d’autres zones plus surveillées.

Les autorités semblent désormais conscientes de l’évolution de la situation et adaptent leurs dispositifs en conséquence. L’embuscade réussie à Tayouneh montre une volonté accrue de s’attaquer aux réseaux à la base, en neutralisant les relais locaux, y compris les plus jeunes.