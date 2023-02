Meta célèbre LibanTroc et autres héros communautaires dans sa nouvelle campagne dans la région MENA

#CommunityStoriesMENA est une série en quatre parties qui raconte les histoires uniques de quatre leaders communautaires au Liban, en Égypte, et au Maroc

Beyrouth, Liban – le 21 Février, 2023: Meta célèbre les leaders communautaires qui créent un impact positif au Moyen-Orient et en Afrique du Nord [MENA] dans sa nouvelle campagne – #CommunityStoriesMENA. Centrée sur les histoires de quatre agents de changement dont le travail a eu un impact positif et tangible au sein de leurs communautés, la campagne met l’accent sur l’impact de la connexion et sur le rôle que les médias sociaux peuvent jouer pour aider les individus à créer des communautés capables de conduire le changement.

«Meta est fière de fournir les plateformes de choix aux leaders communautaires, qui s’efforcent d’établir des communautés positives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», a déclaré Rawya AbdelKader, Responsable de Communication sur la région MENA chez Meta. «Chaque jour, on voit des histoires qui présentent le meilleur de l’humanité, mais qui ne sont pas partagées au large. Chaque jour, on voit des personnes qui utilisent nos applications pour aider les autres et soutenir leur communauté – en donnant du sang, se connectant avec des personnes qui ont besoin d’aide, ou, simplement, en rejoignant un mouvement collectif qui a pour but de changer et s’ouvrir à de nouvelles expériences. En reconnaissance de leurs efforts et de leur impact, nous avons lancé notre nouvelle campagne, #CommunityStoriesMENA, pour mettre en lumière le rôle des médias sociaux dans la création de communautés qui conduisent des changements significatifs», a-t-elle poursuivi.

Parmi les leaders communautaires honorés fut Hala Dahrouge, qui a fondé LibanTroc en 2019 en réponse aux conditions débilitantes provoquées par la grave crise économique au Liban. D’une plate-forme de troc qui avait pour but d’échanger des biens et des services, le groupe s’est transformé en une plateforme de 85000 membres qui publie des emplois, échange des biens et des services gratuits, collecte des fonds et soutient ceux qui ont besoin d’aide. LibanTroc a aidé, jusqu’ aujourd’hui plus de 2000 familles en leur fournissant de la nourriture, du logement et même des interventions médicales vitales.

« LibanTroc est l’incarnation du dicton: l’union fait la force » a dit Hala. «C’est une plateforme qui a réuni des personnes dans le besoin avec d’autres qui ont les moyens de donner, suscitant un échange qui aide à préserver notre société en ces temps difficiles. Des efforts locaux comme les nôtres existent depuis longtemps, mais les plateformes en ligne comme les groupes Facebook ont élargi notre étendue et renforcé notre capacité de présenter des solutions a de nombreux problèmes et à conduire un changement positif dans notre société». Vous pouvez regarder le témoignage complet de Hala ici

Les leaders communautaires célébrés en Egypte et au Maroc sont:

Marouan Zitane, fondateur du groupe Moroccan Travelers Community, est ambassadeur du voyage durable. Il encourage les voyageurs à partager leurs expériences et leurs itinéraires et à s’inspirer mutuellement pour découvrir le Maroc et l’outre-mer. Le groupe encourage également ses membres à voyager de manière durable et les incite à préserver l’environnement et prendre soin des sites très fréquentés. «Notre groupe Facebook rassemble nos membres à travers une culture de partage de souvenirs, d’idées et de conseils», a commenté Marouan. «Le voyage est une expérience tellement enrichissante, et en réunissant des membres à travers le Maroc pour le célébrer, nous avons encouragé les gens non seulement à en découvrir plus, mais à le faire de manière responsable et durable».

En Égypte, Rania Atef a créé un une plateforme de soutien pour les femmes entrepreneures à travers le groupe I Make This! – un groupe ou les entreprises dirigées par des femmes peuvent faire la publicité de leurs produits. En échange, les entreprises invitent leurs réseaux à liker la page, augmentant ainsi l’audience et la visibilité. Atef, une photographe indépendante, a lancé le groupe lorsqu’elle a trouvé le marketing traditionnel difficile et coûteux; et ainsi, elle a construit une communauté qui dépasse, aujourd’hui, les 189000 membres. Rania a raconté: «Notre groupe Facebook est compris de 190 000 entrepreneuses féroces. En tant que freelancer, j’avais besoin de plus de projets, mais je ne pouvais pas me permettre l’énorme budget du marketing traditionnel. J’ai réalisé que je n’étais pas toute seule dans ce bateau, alors j’ai fondé le groupe I Make This! dans le but de de regrouper des femmes entrepreneures qui partagent les mêmes idées et ambitions et de promouvoir leurs entreprises, amplifiant ainsi notre étendue».

Ibrahim Safwat de Cairo Runners a créé l’un des plus grands groupes sportifs et la première troupe de course en Égypte, offrant aux Cairotes de nouvelles expériences chaque vendredi. La communauté organise le semi-marathon du Caire, le plus grand événement de course à pied en Égypte avec plus de 5000 participants et organise des mini-marathons, tout en promouvant la durabilité environnementale dans le sport. Ibrahim a dit: «Ce fut un immense plaisir de construire cette communauté en Égypte et de rassembler des coureurs de tous les coins de l’Egypte. Grâce au groupe Facebook Cairo Runners, nous sommes passés d’une communauté en ligne à un véritable mouvement et à l’un des plus grands événements de course à pied en Égypte. Nous sommes aussi des ambassadeurs de la durabilité dans le sport pour inspirer des événements sportifs plus respectueux de l’environnement».

Vous pouvez regarder toutes les vidéos de la campagne ici. Pour plus d’information sur la campagne ‘Community Voices’ de Facebook et chaque leader, veuillez visiter le blog.