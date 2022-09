Mikati appelle la communauté internationale à aider le Liban face à la crise

Publicité

S’exprimant devant l’assemblée générale de l’ONU ce jeudi, le premier ministre libanais Najib Mikati a réitéré son appel à la communauté internationale à aider le Liban face à la crise actuelle. Il a notamment souhaité la réunion rapide des pays du groupe des amis du Liban à l’initiative de la France plus particulièrement

Il a également réitéré la volonté du Liban “à mettre en œuvre toutes les dispositions de la résolution 1701 et de toutes les résolutions de légitimité internationale”, saluant par ailleurs la médiation américaine dans le cadre des négociations israélo-libanaises en vue de délimiter les zones maritimes entre les 2 pays et souligné “adhésion ultime du Liban à sa souveraineté, à ses droits et à ses ressources dans ses eaux territoriales”.

Najib Mikati a d’ailleurs fait part de progrès sur le dossier, indiquant espérer la conclusion rapide d’un accord.

