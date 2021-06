L’entrepreneure digital, connue à l’international, apporte une touche de fantaisie à la dernière collection en édition limitée de Nespresso

Beyrouth, Juin 2021 – Nespresso s’apprête à apporter une touche d’élégance et de piquant à votre été grâce à sa récente collaboration avec l’entrepreneure italienne de renommée mondiale Chiara Ferragni. Cette association ravira les fans de Chiara Ferragni qui apporte aux machines et accessoires préférés de Nespresso son style emblématique aux couleurs vives et au design dynamique.

Ensemble, Nespresso et Chiara Ferragni serviront du café avec style cet été. Avec son espièglerie contagieuse et ses valeurs familiales, l’entrepreneure digital incarne idéalement l’été aux côtés de Nespresso. Chiara Ferragni est connue pour son amour du détail, pour ses idées novatrices et pour son soutien à la cause féminine, des principes partagés par Nespresso et tous réunis dans cette collaboration.

La collaboration Nespresso x Chiara Ferragni envisage toute une série d’activités, du lancement de la collection en édition limitée à des événements exclusifs, en passant par des recettes de café inspirées de l’été et un accès aux coulisses. Nespresso invite les amateurs de café impatients de rejoindre Chiara Ferragni dans ses aventures saisonnières avec la marque à rester à l’écoute des réseaux sociaux.

À propos de sa collaboration avec Nespresso, Chiara Ferragni a déclaré : « Je suis Italienne, et donc grande amatrice de café, et je suis depuis longtemps fan de Nespresso. Nespresso correspond vraiment au mode de vie contemporain, avec son approche pratique et intelligente du café de grande qualité. C’est la raison pour laquelle je suis heureuse de travailler sur cette collection, que j’ai remplie de motifs à la fois amusants et luxueux. Lors de ma première rencontre avec la marque, j’ai été impressionnée par les nombreuses initiatives en matière de durabilité et de recyclage, auxquelles je souhaite vivement participer et contribuer dans un avenir proche. »

Anna Lundstrom, Chief Brand Officer Nespresso, a déclaré : « Nous sommes fiers d’annoncer cette collaboration. Chiara Ferragni a ouvert la voie dans l’entrepreneuriat mondial, en créant des tendances dans différents domaines comme la mode, le style de vie et l’engagement numérique. Il s’agit de l’une de nos plus importantes collaborations avec une marque à ce jour et ce projet passionnant, parfaitement aligné avec notre vision créative, est une approche novatrice pour Nespresso. Nous sommes vraiment heureux de partager l’univers que Chiara Ferragni a créé pour la marque Nespresso et avons hâte de donner enfin vie à ce projet pour nos communautés. »

Des machines et des accessoires pour relever les goûts de l’été

Compacte et chic, la Nespresso x Chiara Ferragni Essenza Mini vous offre tout un éventail de cafés à base d’espresso de grande qualité. Essenza Mini a été sélectionnée pour la collection Nespresso x Chiara Ferragni, dans le but de célébrer son amour du café Ispirazione Roma, et elle a subi une actualisation avec un motif aux couleurs vives mettant en valeur la signature visuelle distinctive des deux marques.

Tout en ajoutant une touche de rose à votre intérieur, l’édition limitée du Nespresso x Chiara Ferragni Aeroccino 3 est une façon rapide et élégante de préparer une mousse de lait froide ou chaude. S’accordant parfaitement avec l’Essenza Mini, cet accessoire permet de transformer les espressos en de luxueux cafés au lait, idéaux pour se détendre en été.

Pour emporter de délicieux cafés, Nespresso propose le mug de voyage Nespresso x Chiara Ferragni Nomad, quiaffiche le dessin d’yeux emblématique de la créatrice. Avec sa couleur rose pastel éclatante, cette édition limitée de mug de voyage Nomad sera l’accessoire indispensable dans vos déplacements cet été.

Les boissons de l’été, modernisées

En exclusivité pour Nespresso, Chiara Ferragni a créé sa propre recette de café glacé, en associant à son espresso glacé préféré un riche arôme de noix de coco, pour un cachet estival et tropical. Chez eux, les amateurs de café et les fans de Chiara Ferragni pourront aussi ajouter un nuage de barbe à papa pour rendre la recette encore plus tendre et audacieuse, tout comme elle. Pour connaître l’intégralité de la recette, vous pouvez consulter le site http://www.nespresso.com/chiara-ferragni.

La collection estivale en édition limitée Nespresso x Chiara Ferragni est disponible sur www.buynespresso.com et dans les boutiques Nespresso à l’ABC Achrafieh (niveau 0), à l’ABC Dbayeh (niveau 3), à l’ABC Verdun (niveau 2) ou à travers le Nespresso Club en appelant le (+961) 5 953 700.

Suivez @nespresso, @nespresso.lb et @chiaraferragni pour vous tenir informé du calendrier estival #NespressoxChiaraFerragni.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence sur le marché du café portionné haut de gamme. Dans le cadre du Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program, l’entreprise travaille avec plus de 110.000 caféiculteurs dans 15 pays afin de favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles durables dans les fermes et leur écosystème. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, ce programme permet d’accroître le rendement et la qualité des récoltes afin de s’assurer d’un approvisionnement durable en café de la plus haute qualité et d’améliorer les conditions de vie des fermiers et de leurs communautés.

Basé à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présent dans 82 pays et compte plus de 13.900 collaborateurs. En 2020, l’entreprise gérait un réseau de 816 boutiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

À propos de Chiara Ferragni

Chiara Ferragni est une entrepreneure digitale et une icône de la mode italienne à l’international.

La carrière de Chiara a démarré en 2009, lorsqu’elle a lancé son blog au style personnel « The Blonde Salad ». Sa forte image de marque personnelle sur les réseaux sociaux lui a permis de se tailler une place de choix dans l’espace numérique et elle est désormais largement suivie. Elle compte aujourd’hui plus de 22 millions de followers sur Instagram.

Chiara a collaboré avec de nombreuses marques de mode et elle a fait la couverture des magazines les plus réputés dans le monde entier, parmi lesquels Vogue, Vanity Fair et InStyle. Elle a également fait partie de la liste des « 30 personnes influentes de moins de 30 ans » de Forbes en 2015 et elle est indéniablement reconnue comme l’une des personnalités les plus influentes du secteur de la mode.

À propos de la marque Chiara Ferragni

Chiara Ferragni est une marque de mode populaire, qui a été lancée en 2013 et propose aujourd’hui des collections « total look ».

La marque est reconnue pour son logo emblématique en forme d’œil et elle présente aujourd’hui des collections ludiques et élégantes réunissant des éléments qui s’inspirent de voyages, de la musique, de la culture pop et de l’univers de l’art contemporain. Cette marque internationale, positive, puissante et pure associe des imprimés, des paillettes et des superpositions pour proposer une collection contemporaine et dynamique.

La marque a lancé des boutiques monomarques à différents endroits, à Milan par exemple, et présente sa collection de manière éphémère dans des boutiques et des grands magasins sélectionnés, dans le monde entier.

