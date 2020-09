Un nouvel incendie a éclaté dans la zone franche du port de Beyrouth, avec une importante colonne de fumée qui obscurcie les cieux de la capitale, plus d’un mois après l’explosion qui a dévasté la zone portuaire et une grande partie de la capitale libanaise.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.