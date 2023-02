Le barreau de Beyrouth a annoncé que la Haute Cour de justice de Londres a statué que SAVARO Ltd est responsable envers les victimes de l’explosion du port de Beyrouth et devra verser des indemnisations suite à une plainte déposée par un avocat Kamal Abou Souleiman en août 2021 via un cabinet britannique Dechert LLP quant à lui représenté par Neil Hart KC qui a plaidé le dossier.

Pour rappel, cette plainte avait été déposée alors que les propriétaires de Savaro avait lancé un processus de liquidation en vue de se soustraire à leurs responsabilités en 2021, note le communiqué du barreau de Beyrouth.

Cette condamnation ouvre la voie à une deuxième procédure judiciaire où le montant des indemnités que devrait verser Savaro devrait être déterminé. Pour l’heure, l’identité des propriétaires et actionnaires de cette entreprise demeure une inconnue, même si un jugement avait ordonné à l’entreprise à le faire.

Selon les informations disponibles, Savaro Ltd aurait agi comme intermédiaire entre le fabricant géorgien de nitrate d’ammonium et Fabrica de Explosivos de Mozambique (FEM), l’entreprise qui aurait acheté la cargaison. Marina Psyllou, gérante de la compagnie et qui s’en dit également propriétaire dément tout lien avec la cargaison. Elle dirigerait également 157 autres entreprises, faisant d’elle, un autre intermédiaire pour les propriétaires réels de cette entreprise dont les propriétaires réels seraient 3 ressortissants syriens, George Haswani et les frères Imad et Mudalal Khoury qui démentent également toute implication dans ce dossier.

Ce jugement devrait également amener à l’ouverture d’autres procédures à l’étranger alors que l’étude du dossier au Liban, menée par le juge d’instruction Tarek Bitar, est actuellement gelé suite au recours présenté par plusieurs responsables politiques.

Il s’agit de la première décision de justice prise à l’encontre de responsables du drame du 4 août 2020,