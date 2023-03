Le secrétaire général du Hezbollah a officialisé son soutien à l’ancien député et dirigeant du courant Marada Sleiman Franjieh, lors d’une adresse télévisée ce lundi à l’occasion d’un discours télévisé marquant la Journée des blessés du Hezbollah. Celui-ci aurait cependant précisé que Sleiman Franjieh n’est pas le candidat du Hezbollah mais soutenu par le mouvement chiite, appelant par ailleurs au dialogue et à ce que les autres partis politiques “annoncent leurs véritables candidats” et aillent au parlement.

Hassan Nasrallah a ainsi indiqué être attaqué au mémorandum d’entente avec le CPL.

Pour l’heure, cette annonce a provoqué une réaction de la part de l’Arabie saoudite, par l’intermédiaire de son ambassadeur, Walid al-Bukhari, qui s’est rendu à Bkerké, rappelant “e soutien du Royaume à la stabilité du Liban et à sa souveraineté, et son engagement à soutenir la feuille de route vers le salut, et toutes les initiatives bienveillantes que les pays prennent pour créer un filet de sécurité” face à la crise économique.

De source proche du patriarcat, le diplomate aurait aussi réitéré son refus à l’élection de Sleiman Franjieh à la tête de l’état, estimant nécessaire d’isoler le mouvement chiite.