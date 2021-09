Qui est Abdullah Bou Habib, nouveau ministre des Affaires étrangères et des Emigrants?

Nouveau ministre des affaires étrangères, Abdullah Bou Habib est un économiste à la base, détenant un un doctorat en économie de l’Université Vanderbilt de Nashville, Tennessee après avoir effectué ses études à l’AUB. Il avait d’ailleurs débuté sa carrière professionnel à la Banque Mondiale en 1976 jusqu’à devenir le responsable des prêts au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Abdullah Bou Habib s’est ensuite tourné avec une carrière diplomatique, devant ambassadeur du Liban aux États-Unis de mai 1983 à février 1990.

À l’issue de la guerre civile, sa traversée du désert le conduira à nouveau la Banque Mondiale en février 1992 en tant que conseiller du vice-président du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et chef de l’unité de communication régionale.

Il retournera au Liban en mars 2001 avant de rejoindre l’équipe du premier ministre Issam Fares en aout 2005 comme premier conseillé.

Il est actuellement directeur général d’un groupe de réflexion libanais et du Centre Issam Fares, qu’il a fondé en avril 2007 et s’est fait connaitre à travers de nombreuses interviews et publications.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն