Qui est Amer Al-Bsat – Ministre de l’Économie

- Advertisement -

Amer Al-Bsat est un économiste et financier de renom, ayant obtenu un doctorat en économie de l’Université Columbiaaprès un bachelor en économie de l’Université Américaine de Beyrouth (AUB). Il est un expert reconnu en marchés émergents, finance internationale et gestion des crises économiques, ayant occupé des postes de haut niveau au sein d’institutions financières mondiales.

Expérience et réalisations

Avant sa nomination au gouvernement, Amer Al-Bsat était directeur mondial des marchés émergents chez BlackRock, où il dirigeait une équipe gérant environ 40 milliards de dollars d’obligations gouvernementales et d’entreprises. Il a également occupé des postes de gestion de portefeuille chez UBS et Morgan Stanley, et a été associé dans deux fonds de couverture macroéconomiques. Entre 1991 et 1998, il a été économiste principal au Fonds Monétaire International (FMI), où il a joué un rôle clé dans la négociation de programmes économiques pour la Russie, l’Ukraine et l’Égypte.

Al-Bsat a aussi une carrière académique, ayant enseigné des cours d’économie avancés à l’Université Columbia et co-écrit un ouvrage sur la mondialisation. Il est membre du Council on Foreign Relations et siège au Conseil consultatif du Carnegie Middle East Center, en plus d’être administrateur de plusieurs institutions culturelles et artistiques du Moyen-Orient.

Nomination au poste de ministre de l’Économie

En janvier 2025, Amer Al-Bsat a été nommé ministre de l’Économie (affiliation politique à confirmer). Son arrivée au gouvernement marque une volonté d’appliquer une approche plus technocratique et axée sur les réformes structurelles et la gestion financière rigoureuse pour stabiliser l’économie libanaise.