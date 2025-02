Qui est Nora Bayrakdarian, ministre des sports

- Advertisement -

Biographie et parcours académique :

Nora Bayrakdarian est une universitaire reconnue avec une expertise approfondie en relations internationales et en droit international. Elle a enseigné à l’Université libanaise où elle a également dirigé le département des relations internationales. Elle a également été professeure à l’Université américaine de Beyrouth et a participé à de nombreux programmes académiques internationaux.

Carrière internationale :

Elle a joué un rôle significatif sur la scène internationale, notamment en tant que vice-modératrice de la Commission des Églises pour les Affaires Internationales au Conseil œcuménique des Églises. Son engagement dans le dialogue international inclut également des représentations du Liban dans des programmes de formation aux États-Unis et des participations à des conférences sur la paix et la gouvernance mondiale.

Contributions et publications :

Nora Bayrakdarian est auteure de plusieurs ouvrages et articles traitant des dynamiques du pouvoir mondial, de la politique étrangère, et des stratégies de paix. Ses recherches ont été publiées dans des revues de renom et ont contribué à des discussions académiques sur la stabilité régionale et le multilatéralisme.

Rôle politique et impact sur le sport :

En tant que ministre du Sport, Nora Bayrakdarian a mis en avant la relation entre le sport et le développement durable, insistant sur le rôle du sport dans la promotion de la paix et de la coopération internationale. Elle utilise son expérience en diplomatie pour renforcer les programmes sportifs qui soutiennent l’éducation et la cohésion sociale.

Ce profil de Nora Bayrakdarian illustre son engagement continu envers l’éducation, la diplomatie et le bien-être social à travers le prisme du sport et des relations internationales.