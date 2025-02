Qui est Hanine Al-Sayyed – Ministre des Affaires sociales

- Advertisement -

Origines et parcours professionnel

Hanine Al-Sayyed est une experte reconnue en développement humain et protection sociale. Elle a travaillé pendant plusieurs années à la Banque mondiale, où elle a dirigé des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité sociale au Moyen-Orient, avec un accent particulier sur les crises humanitaires et économiques au Liban.

Expérience et réalisations

Al-Sayyed a joué un rôle clé dans la réponse internationale à la crise économique libanaise, en concevant des programmes d’aide sociale destinés aux populations les plus vulnérables. Elle a également participé à la réforme des filets de sécurité sociale, en collaboration avec des organisations internationales et des ONG locales. Son expertise technique et sa connaissance approfondie des mécanismes de financement et d’aide internationale font d’elle une actrice centrale dans les discussions sur la protection sociale au Liban.

Nomination au poste de ministre des Affaires sociales

En janvier 2025, Hanine Al-Sayyed a été nommée ministre des Affaires sociales sur proposition du groupe de la société civile Kulluna Irada. Sa nomination reflète une volonté de professionnaliser la gestion des politiques sociales et d’assurer une distribution plus équitable des aides publiques, dans un contexte où la crise économique et l’extrême pauvreté touchent une grande partie de la population.