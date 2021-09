Qui est Bassam Mawlawi, le nouveau ministre de l’intérieur?

Ministre de l’intérieur et des municipalités du gouvernement Mikati III, le juge Bassam Mawlawi est l’actuel juge en charge de la cour pénale du Nord Liban.

Suite à la pandémie liée au coronavirus et à la fermeture des tribunaux, il s’est illustrée en organisant des interrogatoires et des sessions du tribunal via des systèmes de conférence en ligne.

Sa nomination a intervient alors que le ministère de l’intérieur est un poste clé dans le cadre des enquêtes judiciaires à l’encontre des personnes suspectées d’être impliquées dans l’explosion du port de Beyrouth mais aussi dans le cadre d’enquêtes concernant l’enrichissement illégal d’un certain nombre de personnalités de premiers plans. Il aura également à charge de conduire le processus électoral des législatives prévues en mai 2022.

