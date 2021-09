Né en 1965, Hector Hajjar a été nommé ministre des affaires sociales, le 10 septembre 2021. il est titulaire d’un doctorat en médecine dentaire de l’Université libanaise et d’une licence en activisme social de l’Université Saint Joseph.

Il s’est illustré via son travail au sein de l’association « Risala Peace », qui s’occupe d’accompagner les personnes ayant des besoins mentaux particuliers, et la Fondation Caritas.

Hector Hajjar est l’un des fondateurs de la communauté des Frères Missionnaires, du groupe des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens – Liban et de l’association PAD (Prévention, Accompagnement et Développement).

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն