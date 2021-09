Qui est Walid Raphael Nassar, nouveau ministre du tourisme?

Né à Jbeil en 1968, Walid Raphael Nassar est le nouveau ministre du tourisme du gouvernement Mikati III.

Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil de l’Université Saint Joseph ESIB – Institut Supérieur d’Ingénieurs de Beyrouth obtenu en 1990, complété d’un diplôme de troisième cycle en génie civil de Saint Joseph Université Joseph Youssef ESIB – Institut Supérieur d’Ingénieurs de Beyrouth en coopération avec l’Université ESTP Paris en 1994. Il a également obtenu diverses certifications dont celles d’un certificat en programmation du système de gestion et de maintenance des services publics et d’application des systèmes d’information géographique (SIG) pour les villes et les municipalités

À ce titre il est membre du syndicat des ingénieurs de Beyrouth depuis 1991.

Walid Raphael Nassar a fondé diverses entreprises au Liban et en Arabie saoudite qu’il a dirigé dès 2001. A ce titre également il a été membre du comité d’études techniques et techniques spéciales pour le sommet du G20 qui s’est tiendra en Arabie saoudite en novembre 2020 ou encore du comité Liban à l’Expo 2020-Dubaï et du Sommet arabe du développement économique à Beyrouth en 2019

Il a collaboré avec Aramco entre 2008 et 2015, Saudi Télecom entre 2005 et 2010.

