Qui est Nasser Yassine, nouveau ministre de l’environnement

Directeur de l’institut Issam Fares pour les politiques publiques et les relations internationales entre 2019 et 2020, Nasser Yassine n’est pas un inconnu au Liban. Il a été nommé ministre de l’environnement au sein du gouvernement Mikati III.

Titulaire d’une maîtrise en sciences de la population de l’Université libanaise américaine de Beyrouth en 1997, d’une maîtrise en sciences du développement de la London School of Economics en 2003, et d’un doctorat en planification Sciences de l’Université de Beyrouth College London en 2008, il a été également Directeur de recherche à la Fondation Issam Fares pour les politiques publiques et les relations internationales depuis 2014 et poursuit sa carrière dans l’enseignement depuis en état professeur au Collège des Sciences de la Santé depuis 2019

A ce titre, il est le fondateur de l’unité de formation à la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université Américaine de Beyrouth qu’il a dirigé entre 2009 et 2012.

