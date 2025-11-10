lundi, novembre 10, 2025
Jeita : Quand l’ignorance cyndinique met en péril un joyau du patrimoine libanais

CulturePatrimoine
Bernard Raymond Jabre
L'auteur: Bernard Raymond Jabre
L’affaire de la vidéo tournée dans la Grotte de Jeita, montrant chants prénuptiaux et musique en plein cœur du site, dépasse de loin la simple faute administrative. Elle révèle un double désastre : d’une part, le dysfonctionnement chronique entre le ministère du Tourisme et la municipalité de Jeita autour de la gestion du site ; d’autre part, une méconnaissance totale de la cyndinique, cette science essentielle qui traite de la gestion et de la prévention des risques. 
Ce scandale n’est donc pas qu’un écart de comportement : c’est le symptôme d’un système public défaillant où l’ignorance et la cupidité mettent en danger un patrimoine mondial.

La Cyndinique : science de la gestion du risque, absente du paysage libanais


Le mot cyndinique vient du grec kyndinos, signifiant « danger ». Il s’agit de la discipline qui étudie, prévoit et maîtrise les risques — qu’ils soient naturels, technologiques ou humains. 
Dans le cas de la Grotte de Jeita, la cyndinique aurait dû constituer la base de toute gouvernance : chaque activité, chaque visite, chaque changement d’éclairage ou de ventilation devrait être évalué selon son impact sur la stabilité physique, chimique et biologique du site.

Les risques physiques et biologiques : une menace silencieuse


L’organisation d’un événement musical ou prénuptial à l’intérieur d’une cavité comme Jeita relève d’une méconnaissance scientifique absolue. 
Les vibrations sonores peuvent provoquer des microfissures dans les stalactites et stalagmites, voire des chutes de roche. 
La simple respiration humaine d’une foule modifie le taux de dioxyde de carbone et la température ambiante, altérant le processus de calcification. 
Les éclairages artificiels favorisent la prolifération d’algues et de champignons qui colonisent les parois et modifient leur composition chimique. 
L’eau de la grotte inférieure, déjà sujette à des dépôts minéraux précis, peut être contaminée par des particules, des produits cosmétiques, ou des déchets laissés par les visiteurs.

Tableau des risques cyndiniques pour la Grotte de Jeita

ParamètreOrigine du risqueEffets potentielsConséquences à long termeMesures préventives cyndiniques
Vibrations sonores (musique, chants)Activités festives, instruments, haut-parleursMicrofissures, chute de concrétionsDégradation irréversible du patrimoine géologiqueInterdiction de sons amplifiés, mesures acoustiques régulières
Respiration humaine et chaleur corporellePrésence de groupes nombreuxHausse du CO₂ et de la températureModification du taux de calcification, corrosionLimitation du nombre de visiteurs, régulation climatique
Taux d’humidité et ventilationMauvais éclairage, systèmes d’aération inadaptésCondensation, assèchement localiséDéséquilibre du cycle naturel de dépôt calcaireRégulation automatisée de l’hygrométrie
Eaux souterraines de la grotte inférieurePollution par matières organiques, cosmétiques, déchetsAltération chimique et biologique de l’eauPerturbation du microclimat et mort biologiqueFiltration, contrôle hydrologique continu
Éclairage artificielSpots fixes ou trop puissantsDéveloppement d’algues et champignonsColonisation des parois, altération visuelleUsage de lumières temporisées à spectre neutre
Vibrations mécaniques (passages, véhicules, maintenance)Travaux, transports prochesTransmission d’ondes dans la rocheInstabilité structurelle cumulativeÉtudes sismiques et isolation vibratoire
Absence de contrôle scientifiqueManque d’experts et de suiviRisques non détectés ni évaluésDétérioration invisible, progressiveComité scientifique permanent de surveillance

Le détournement mercantile du patrimoine


Les événements commerciaux et prénuptiaux, autorisés ou tolérés, traduisent une dérive inquiétante : la privatisation symbolique du bien public. 
La grotte devient un décor utilisable pour des fins personnelles ou lucratives, au mépris des lois de la nature et du devoir de conservation. 
Dans un pays où l’État est absent, les responsables locaux et ministériels agissent comme des propriétaires, non comme des gardiens. 
Le patrimoine devient marchandise, et la rente immédiate supplante toute vision de long terme.

De Jeita au port de Beyrouth : la même ignorance systémique


Ce qui se passe à Jeita n’est pas un cas isolé. C’est une répétition miniature du drame national : le règne de l’incompétence et de l’ignorance cyndinique. 
Du port de Beyrouth aux frontières maritimes, du ministère des Finances à la Banque du Liban, les mêmes erreurs se répètent : absence de compétence, désintérêt pour la science du risque et prédominance du clientélisme confessionnel. 
Chaque poste est distribué selon des quotas, non selon le mérite ou la connaissance. Résultat : le pays s’effondre lentement sous le poids de son ignorance.

Conclusion : un miroir du Liban


La Grotte de Jeita est bien plus qu’un site touristique. Elle est le miroir du Liban : un trésor naturel menacé par ceux-là mêmes qui devraient le protéger. 
Tant que la cyndinique restera absente des institutions publiques, tant que l’incompétence organisée prévaudra sur la connaissance, le Liban continuera à s’autodétruire — de ses grottes à ses ports, de ses finances à sa culture. 
Préserver Jeita, c’est réapprendre à gérer le risque. Et réapprendre à gérer le risque, c’est peut-être le premier pas pour reconstruire le pays.

Bernard Raymond Jabre, Etudes scolaires à Jamhour puis à l’Ecole Gerson à Paris, continua ses études d’économie et de gestion licence et maitrise à Paris -Dauphine où il se spécialise dans le Master « Marchés Financiers Internationaux et Gestion des Risques » de l’Université de Paris - Dauphine 1989. Par la suite , Il se spécialise dans la gestion des risques des dérivés des marchés actions notamment dans les obligations convertibles en actions et le marché des options chez Morgan Stanley Londres 1988 , et à la société de Bourse Fauchier- Magnan - Paris 1989 à 1991, puis il revint au Liban en 1992 pour aider à reconstruire l’affaire familiale la Brasserie Almaza qu’il dirigea 11 ans , puis il fonda en 2003 une société de gestion Aleph Asset Management dont il est actionnaire à 100% analyste et gérant de portefeuille , de trésorerie et de risques financiers internationaux jusqu’à nos jours.

