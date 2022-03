Ziad Makary a été nommé ministre de l’information au sein du gouvernement Mikati III en remplacement de Georges Cordahi, démissionnaire depuis novembre suite à la diffusion de propos estimant que les opérations militaires conduites par l’Arabie saoudite au Yémen constituaient un acte d’agression à l’encontre de ce pays.

Ancien candidat à l’un des trois sièges maronites de Zghorta, le nom de Ziad Makary aurait été proposé par l’ancien député Sleiman Franjieh dont il est un proche.

Ziad Makary a été passé ses études au collège Notre Dame de Jamhour en 1987 avant d’intégrer l’Alba entre 1987 et 1994 et de poursuivre son parcours à l’école d’Architecture de Paris Belleville pour se spécialiser en architecture islamique et orientale entre 1995 et 1997.

Il a ensuite effectué un stage auprès de l’Unesco entre 1996 et 1997 puis intégré le cabinet d’architecture ARCA de 1996 à aujourd’hui.

Parallèlement, Ziad Makary est devenu professeur assistant au sein de la faculté des beaux arts et d’architecture de l’Université Libanaise depuis 2004.