Raja Salamé fait appel du montant de sa caution

L’avocat de Raja Salamé, frère du gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, inculpé comme lui de détournement de fonds publics, a fait appel du montant de sa caution, fixée à 500 milliards de livres libanaises soit environ 21 millions de dollars au taux de change actuel du marché noir.

Son appel a ainsi été présenté par l’intermédiaire de son avocat, Marwan al-Khoury, qui estime le montant illogique et non-raisonnable, alors que de source judiciaire, on indique que ce montant est proportionnel aux risques de voir Raja Salamé échapper à la justice, alors que son frère, Riad Salamé, refuse toujours à se présenter devant les juges.

Ils sont tous 2 accusés d’avoir détourné 326 millions de dollars sous couvert de commissions via la vente d’Eurobonds de la Banque du Liban. Cependant, ces montants auraient été transférés à un compte au nom de Raja Salamé en Suisse. Ce dernier aurait déjà avoué les choses qui lui sont reprochées alors qu’une confrontation entre les 2 hommes, initialement prévue ce jeudi a été repoussée au mois de juin suite à l’absence du gouverneur de la Banque du Liban et que des biens appartenant aux 2 hommes ont été gelés par les justices françaises, allemandes, et luxembourgeoises.

