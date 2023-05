Riad Salamé est recherché par la justice française, mais quel poids cela a-t-il au Liban ?

Publicité

Les juges français ont émis un mandat d’arrêt contre le gouverneur de la Banque centrale après qu’il ne s’est pas présenté à une audience d’enquête sur la corruption

Le mandat d’arrêt contre le gouverneur de la banque centrale du Liban n’est pas sorti de nulle part.

Des semaines de rapports laissaient présager la décision décisive de la justice française de déposer des accusations préliminaires de fraude et de blanchiment d’argent contre Riad Salamé, lors d’une audience mardi.

L’absence de M. Salamé ayant été constatée devant le tribunal, la justice libanaise chargée de délivrer la convocation au nom de la France, a déclaré que les responsables n’étaient « pas en mesure de localiser le gouverneur ».

Cet argument n’a pas convaincu la juge française chargée de l’affaire, Aude Buresi , qui a délivré un mandat d’arrêt mardi, ont déclaré deux sources au National.

« M. Salamé n’est plus un suspect. Il est maintenant accusé dans cette affaire », a déclaré Karim Daher, avocat et panéliste sur la transparence et l’intégrité de la responsabilité financière.

Un mandat d’arrêt est délivré à l’encontre des personnes en fuite ou résidant hors de France, sur présentation d’éléments probants attestant de leur participation, soit comme auteurs, soit comme complices, à la commission d’un crime.

Ce n’est pas encore un acte d’accusation. “Cela deviendra un acte d’accusation si la justice n’exécute pas le mandat d’arrêt”, a déclaré un avocat français au National.

Plusieurs pays européens enquêtent sur M. Salamé pour avoir prétendument détourné au moins 330 millions de dollars de la banque centrale par le biais d’un contrat de courtage signé avec la société de son frère, Forry Associates Ltd.

Forry, que les enquêteurs soupçonnent d’être une société écran, a reçu une commission sur chaque transaction avec la banque commerciale pendant plus d’une décennie. L’argent aurait ensuite été blanchi grâce à l’achat de propriétés de luxe en Europe pour M. Salamé et ses proches.

“Le juge français peut désormais demander une notice rouge à Interpol”, a déclaré M. Daher.

« Cela informera ses membres que l’individu en question est recherché. Les autorités pourront alors aider à identifier et à localiser la personne ciblée dans leur pays dans le but de l’extrader vers le pays qui a émis l’avis.

Selon le ministre libanais de l’Intérieur sortant, Bassam Mawlawi , la demande n’a pas encore été faite.

“Il n’y a pas pour l’instant de mandat d’arrêt d’Interpol contre le gouverneur de la banque centrale, mais plutôt un mandat délivré par un juge français”, a-t-il déclaré mardi.

Le gouvernement français doit soumettre une demande à Interpol, qui à son tour présentera une notice rouge au Liban pour un examen plus approfondi.

“Le Liban peut demander à la France de préparer une demande d’extradition, qui sera ensuite examinée”, a déclaré M. Mawlawi . “L’extradition de l’accusé ne peut avoir lieu qu’après la publication d’un décret par le gouvernement libanais.”

Si une notice rouge est émise, le Liban n’est pas légalement contraint d’extrader M. Salamé et ne le fera probablement pas, conformément à sa politique de longue date de ne pas extrader ses propres citoyens.

“M. Salamé ne serait pas extradé en raison des dispositions légales libanaises et de l’absence de traité d’extradition”, avait précédemment déclaré l’ancienne ministre de la Justice Marie-Claude Najm au National.

Pour certains, la situation a des parallèles avec celle de l’homme d’affaires Carlos Ghosn, qui a fui l’assignation à résidence au Japon vers le Liban, qui à son tour refuse de l’extrader. Il vit maintenant une vie apparemment normale à Beyrouth.

Alors que l’affaire est en cours, la plupart des actifs de M. Salamé – plus de cent millions de dollars d’actifs immobiliers et bancaires à travers l’Europe – restent gelés.

S’il est reconnu coupable, ces actifs pourraient être vendus et le produit serait potentiellement restitué au Liban.

M. Salamé nie tout acte répréhensible.

Mardi, M. Salamé a indiqué qu’il contesterait la décision, car l’enquête française a négligé la “confidentialité des enquêtes “, et contredit “la présomption d’innocence” dans son approche, et dans son application sélective des textes et des lois.

Discrédit international

Mais qu’est-ce qui attend M. Salamé au Liban s’il n’est pas extradé ?

Les derniers développements ont conduit à des appels croissants pour sa démission en tant que gouverneur de la Banque centrale du Liban.

M. Daher se dit préoccupé par les implications de cette affaire sur son pays.

“Cela soulève de sérieuses inquiétudes pour la réputation internationale du Liban d’avoir un gouverneur de banque centrale – qui est également le président de la commission spéciale d’enquête sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme – lui-même accusé de blanchiment d’argent”, a-t-il déclaré.

Le député de l’opposition Marc Daou a tweeté mardi que “Riad Salamé doit démissionner immédiatement afin de préserver et de respecter les institutions de l’Etat”.

La décision de la justice française a été saluée par certains partis politiques.

“Le mandat d’arrêt international émis par contumace contre Riad Salamé représente un tournant important dans la lutte contre la corruption”, a déclaré le Courant patriotique libre, un parti chrétien.

Cependant, la question de sa démission risque d’être de courte durée, car le mandat de M. Salamé doit expirer en juillet.

Le Premier ministre libanais Najib Mikati, qui soutient depuis longtemps M. Salamé, a récemment adopté une nouvelle position, précisant qu’il ne renouvellerait pas son mandat.

Cependant, un consensus doit encore être trouvé sur la nomination d’un successeur, pour éviter une vacance du pouvoir.

Il y a des débats intenses au sein de la classe dirigeante sur la question de savoir si le cabinet intérimaire a le pouvoir de nommer un gouverneur en l’absence d’un président, ou si le vice-gouverneur devrait assumer le rôle de gouverneur par intérim.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/2023/05/17/riad-salameh-is-wanted-by-the-french-judiciary-but-what-weight-does-that-hold-in-lebanon/.

