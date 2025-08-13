mercredi, août 13, 2025
Riz bi Laban glacé : le dessert frais et onctueux de l’été

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
0 lecteurs
Le Riz bi Laban, classique libanais du comfort food, se pare d’une version glacée pour affronter la canicule. Riche et crémeux, ce riz au lait infusé à la fleur d’oranger est débarrassé de sa tiédeur habituelle pour devenir un dessert-sorbet, alliant gourmandise et fraîcheur. Parfait en fin de repas ou en goûter gourmand.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

  • 100 g de riz rond
  • 500 mL de lait entier
  • 100 mL de crème liquide (facultatif pour plus d’onctuosité)
  • 50 g de sucre semoule
  • 1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
  • Quelques pistaches concassées
  • Zestes d’orange ou de citron pour la décoration

Préparation

  1. Cuisson du riz
    • Rincez le riz sous l’eau froide. Dans une casserole, portez 200 mL d’eau à ébullition, ajoutez le riz, couvrez et laissez cuire 10 min à feu doux.
  2. Lait aromatisé
    • Versez le lait (et la crème), le sucre et l’eau de fleur d’oranger. Mélangez et laissez cuire à feu doux 15–20 min en remuant régulièrement jusqu’à ce que le riz soit fondant.
  3. Refroidissement
    • Hors du feu, laissez tiédir 15 min, puis transvasez dans un plat large. Filmez au contact et placez au congélateur 3 h, en remuant toutes les heures pour casser les cristaux.
  4. Service
    • Servez dans des coupelles : parsemez de pistaches et de zestes d’agrumes, dégustez immédiatement.

Les petits plus

  • Version fruitée : remplacez une partie de l’eau de fleur d’oranger par de l’eau de rose.
  • Infusion épice : ajoutez une pincée de cannelle ou de cardamome à la cuisson.
  • Allégée : substituez la crème par du lait écrémé et réduisez le sucre à 30 g.
  • Coulis acidulé : servez avec un coulis de fruits rouges pour contraster.
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

