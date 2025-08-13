Riz bi Laban glacé : le dessert frais et onctueux de l’été

- Advertisement -
Le Riz bi Laban, classique libanais du comfort food, se pare d’une version glacée pour affronter la canicule. Riche et crémeux, ce riz au lait infusé à la fleur d’oranger est débarrassé de sa tiédeur habituelle pour devenir un dessert-sorbet, alliant gourmandise et fraîcheur. Parfait en fin de repas ou en goûter gourmand.
Recette
Ingrédients (4 personnes)
- 100 g de riz rond
- 500 mL de lait entier
- 100 mL de crème liquide (facultatif pour plus d’onctuosité)
- 50 g de sucre semoule
- 1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
- Quelques pistaches concassées
- Zestes d’orange ou de citron pour la décoration
Préparation
- Cuisson du riz
- Rincez le riz sous l’eau froide. Dans une casserole, portez 200 mL d’eau à ébullition, ajoutez le riz, couvrez et laissez cuire 10 min à feu doux.
- Lait aromatisé
- Versez le lait (et la crème), le sucre et l’eau de fleur d’oranger. Mélangez et laissez cuire à feu doux 15–20 min en remuant régulièrement jusqu’à ce que le riz soit fondant.
- Refroidissement
- Hors du feu, laissez tiédir 15 min, puis transvasez dans un plat large. Filmez au contact et placez au congélateur 3 h, en remuant toutes les heures pour casser les cristaux.
- Service
- Servez dans des coupelles : parsemez de pistaches et de zestes d’agrumes, dégustez immédiatement.
Les petits plus
- Version fruitée : remplacez une partie de l’eau de fleur d’oranger par de l’eau de rose.
- Infusion épice : ajoutez une pincée de cannelle ou de cardamome à la cuisson.
- Allégée : substituez la crème par du lait écrémé et réduisez le sucre à 30 g.
- Coulis acidulé : servez avec un coulis de fruits rouges pour contraster.
