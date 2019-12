Saad Hariri réitère son appel au calme et appelle à défaire le réflexe communautariste

Le Premier Ministre désormais sortant Saad Hariri a appelé, ce jeudi soir, après nomination de Hassan Diab comme étant son successeur, ses partisans au calme et à se défaire du réflexe communautariste

« Nous devons tous nous rassembler en raison de la situation économique et sociale et écouter ce que dit la rue », estime Saad Hariri qui a par ailleurs estimé que ses efforts visant à rétablir le Liban ont tous échouer.

« Nous devons aller de l’avant, et la façon dont nous pouvons sortir de la crise est avec un gouvernement d’experts », indique l’ancien premier ministre, qui déplore le fait que « malheureusement, tout le monde souhaite oeuvrer avec le système sectaire en arrière-plan ».

Il a cependant salué les jeunes dans les rues qui crient et disent, « non au confessionalisme »

L’ancien premier ministre a également appelé ses partisans à ne pas se rendre dans les rues pour protester contre la nomination de Hassan Diab.

« Le calme et la responsabilité nationale sont notre priorité et la crise à laquelle le Liban est confronté est dangereuse et ne permet aucune altération de la stabilité »