Les derniers produits intelligents et connectés dévoilés pour alimenter nos modes de vie en constante évolution

Londres – 2 septembre 2020 – Samsung Electronics Co. Ltd. a annoncé aujourd’hui ses dernières appareils mobiles, portables, TV, audio et électroménagers avec expérience virtuelle, «Life Unstoppable» pour montrer comment la gamme 2020 améliorera les modes de vie connectés d’aujourd’hui.

Le monde virtuel « Life Unstoppable » marque une nouvelle ère d’innovation et est l’une des nombreuses façons dont Samsung continue de repousser les limites de ce que la technologie peut faire. Le monde virtuel pionnier et immersif a donné vie aux innovations centrées sur l’humain de Samsung dans une nouvelle expérience gamifiée.

Cette année, la relation des consommateurs avec la technologie est devenue encore plus intégrale car ils ont cherché à rester connectés au monde extérieur. La technologie Samsung défie les limites, réunissant tous les éléments de la vie, du travail et du divertissement, avec des produits qui se connectent de manière transparente pour une expérience plus intelligente.

Aujourd’hui, la marque a présenté ses derniers produits audacieux et révolutionnaires, notamment:

La révélation mondiale de son dernier produit lifestyle, The Premiere – un projecteur intelligent qui fait passer le divertissement à domicile au niveau supérieur

L’Odyssey G55, les moniteurs Samsung continuent de jouer un rôle de pionnier

Nouveaux ajouts à la gamme étendue de Galaxy avec Tab A7, Galaxy Fit2, A42 5G et Galaxy Z Fold2

Trio de chargement sans fil pour aider les gens à suivre des modes de vie exigeants

Réfrigérateur classique RB7300T avec technologie SpaceMax ™ et gamme de réfrigérateurs personnalisables Bespoke, tous lancés en Europe

Lave-linge WW9800T et sèche-linge DV8000T, tous deux dotés de solutions d’apprentissage intelligentes et de capacités de liaison automatique

« Cette année, nous avons complètement réévalué notre relation avec la technologie, d’une manière que personne n’aurait pu imaginer », a déclaré Benjamin Braun, directeur marketing de Samsung Europe. « Chez Samsung, non seulement nous adoptons ces changements, mais nous visons à garder une longueur d’avance – déjà en innovant avec l’avenir à l’esprit. Nous sommes implacables dans notre mission de créer une technologie audacieuse et révolutionnaire et quelle meilleure façon d’annoncer notre line-up 2020 qu’avec cette expérience virtuelle révolutionnaire. Aujourd’hui, c’était juste un avant-goût de ce qui va venir de Samsung alors que nous continuons à vous proposer des produits qui alimentent une vie imparable. »

Faire passer l’expérience de divertissement au niveau supérieur à la fois à l’intérieur et à l’extérieur

Aujourd’hui, nous passons plus de temps à la maison et la télévision, plus que jamais, est quelque chose que nous nous rassemblons. Il nous relie au monde pendant que nous regardons les nouvelles et nous plonge dans notre divertissement préféré. L’appétit pour la meilleure expérience télévisuelle possible n’a jamais été aussi grand.

Samsung a annoncé son tout nouveau projecteur intelligent, The Premiere, qui vous offre une grande expérience cinématographique dans le confort de votre foyer. Il est disponible dans des modèles allant jusqu’à 120 et 130 pouces, ce qui vous permet d’économiser de l’espace dans la maison et peut être projeté n’importe où – tout ce dont vous avez besoin est un mur. Un design simple et minimaliste qui se fond dans n’importe quel espace de vie, The Premiere dispose de puissants woofers intégrés, d’un son surround Acoustic Beam et de trois lasers de pointe avec une qualité d’image 4K. Le Premiere LSP9T est le premier projecteur certifié HDR10 + au monde. Il offre donc des couleurs et un contraste révolutionnaire qui ajoutent de la profondeur pour des détails d’image plus précis lorsque vous passez des scènes claires aux scènes sombres. Cette année, il sera disponible en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne et dans les pays nordiques.

Cette année a également vu une augmentation du flou des frontières entre l’espace intérieur et extérieur – de plus en plus de gens veulent une expérience homogène entre les deux. Samsung a présenté le passage de la marque à la technologie de divertissement en plein air. The Terrace est le premier écran de la marque conçu pour une visualisation en extérieur. La Terrace et la Terrace Soundbar ont un indice de protection IP55 qui les protège des conditions extérieures telles que la pluie, l’humidité, la poussière et les insectes. La barre de son de la terrasse comprend un son adaptatif, qui analyse ce que vous regardez pour offrir la qualité sonore qui vous convient. C’est le compagnon idéal pour compléter l’expérience de divertissement. La terrasse dispose également d’une technologie anti-reflet pour éliminer les reflets et sa moyenne de 2000 nits de luminosité d’écran et de qualité d’image QLED 4K fonctionne parfaitement dans n’importe quel environnement. La terrasse sera d’abord disponible en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse dans des modèles de 55, 65 et 75 pouces.

L’ensemble de la gamme de téléviseurs de Samsung repose sur une philosophie de conception et d’innovation audacieuse et révolutionnaire. Le portefeuille propose un téléviseur pour tous, y compris un premier téléviseur compatible mobile au monde, The Sero. Optimisé pour afficher le contenu sur grand écran avec une seule touche de votre mobile, le Sero reflète instantanément votre téléphone avec une qualité d’image QLED.

Comme le désir d’une télévision et d’un contenu de qualité n’a jamais été aussi grand, l’investissement dans les plus gros et les meilleurs appareils tels que 8K se poursuit. La technologie 8K pionnière est quelque chose qui distingue Samsung. Le produit phare Q950 est un téléviseur révolutionnaire avec une empreinte plus mince que jamais – l’écran à l’infini offre un rapport écran / corps de 99% et un profil incroyablement mince de 15 mm. À côté de l’image se trouvent le son et les nouvelles barres de son de Samsung. Les Q950T et Q900T ont Q-Symphony qui crée un son harmonieux à partir des haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son pour une expérience de divertissement optimale (il est compatible avec certains téléviseurs QLED).

Une expérience de jeu immersive qui vous transporte directement dans l’action

Le jeu est une industrie qui continue d’évoluer, c’est bien plus qu’un jeu de tir à la première personne ou un jeu de rôle d’aventure – les jeux sont devenus un lieu pour se connecter avec les autres et partager de nouvelles expériences. Cette année, les plates-formes de jeu ont accueilli des lancements de mode, des décors de festival et même l’expérience Life Unstoppable de Samsung.

Samsung offre la meilleure expérience de jeu possible, que ce soit en déplacement grâce à notre portefeuille Galaxy, comme le nouveau Note20, ou à la maison avec nos téléviseurs QLED et nos moniteurs Odyssey. Les nouveaux moniteurs Odyssey phares, les G9 et G7, disposent d’un premier écran incurvé de 1000 millimètres au monde, d’un temps de réponse d’un millimètre et d’une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, plongeant les consommateurs au cœur du jeu. L’écran HDR10 + QLED donne vie aux paysages de jeu dans une qualité fidèle à la réalité avec une luminosité et un contraste optimisés. Le tout nouveau Odyssey G5, disponible à l’achat dans certains pays, rejoint les modèles phares d’Odyssey existants. Le G5 contient toute la technologie que vous attendez d’un moniteur de jeu Samsung en plus de la technologie Flicker-Free qui réduit la fatigue oculaire afin que les joueurs puissent rester au sommet de leur jeu plus longtemps.

Innovation mobile connectée pionnière qui s’appuie sur l’héritage de Samsung en matière de technologie audacieuse et intelligente

Cette année, les consommateurs ont plus que jamais misé sur la technologie mobile. Les appareils mobiles ont tout facilité, de rester connecté avec ses proches et de rester au courant de l’école ou du travail, jusqu’à rester à jour avec les objectifs de jeu ou de fitness. Les expériences connectées sont au cœur de Samsung et l’écosystème Galaxy transparent de la marque fonctionne parfaitement ensemble pour vous aider à tirer le meilleur parti de chaque instant.

Les consommateurs travaillant, vivant et se divertissant dans un même espace, le besoin d’un appareil de divertissement compact n’a jamais été aussi important. Dernier né de la famille de tablettes Samsung, la Galaxy Tab A7 offre la solution ultime à ce problème. Son écran de 10,4 pouces logé dans une lunette symétrique avec une finition métallique premium offre un design élégant et équilibré. Avec un rapport écran / corps de 80%, des haut-parleurs Quad Dolby Atmos et une batterie longue durée, la Tab A7 est l’expérience ultime de divertissement d’image et de son en déplacement. Il est également parfait pour les enfants avec une toute nouvelle application Samsung Kids qui propose une variété de contenus éducatifs et divertissants.

Cette année, les maisons ont doublé en tant que gymnases et la demande de dispositifs portables de suivi de la condition physique a augmenté1, alors que les clients recherchent des moyens de maintenir un mode de vie sain. Pour répondre à cette demande accrue, Samsung a annoncé aujourd’hui un nouvel appareil portable, le Galaxy Fit2. Le Galaxy Fit2 est votre partenaire de fitness idéal, avec un design mince et léger, une batterie longue durée et des fonctionnalités de suivi avancées.

Il détecte et suit automatiquement jusqu’à cinq types d’activité différents, fournissant des informations sur la condition physique telles que les calories brûlées, la fréquence cardiaque, la distance, etc. Il surveillera également vos habitudes de sommeil, fournissant une analyse quotidienne et un score de sommeil unique. La conception de la rainure peut aider à réduire la transpiration et l’écran en verre 3D est livré avec plus de 70 options de visage différentes afin que vous puissiez changer pour mieux convenir à votre style. De plus, il dure jusqu’à 15 jours, extensible à 21 jours selon les paramètres et les conditions, sans avoir besoin de recharger2; afin que vous puissiez vous concentrer sur vos objectifs de fitness sans avoir à vous soucier de manquer de batterie.

Galaxy 5G a transformé l’expérience connectée et Samsung, avec un large portefeuille d’appareils compatibles 5G et une prise en charge de bout en bout, est idéalement positionné pour faire du véritable potentiel de la 5G une réalité. Samsung a annoncé qu’un nouveau téléphone compatible 5G rejoindrait la gamme de la série Galaxy A plus tard cette année; le Galaxy A42 5G. Doté de toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d’un appareil de la série A, y compris un design moderne unique et une nouvelle disposition à quatre caméras, l’A42 5G dispose d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces et vous connecte instantanément à un téléchargement et une diffusion en continu ultra-rapides. C’est un appareil qui vous suit, vous aidant à capturer et à exprimer chaque instant.

L’année dernière, Samsung a perturbé l’industrie avec un smartphone pliable révolutionnaire. Samsung continue à être le pionnier de l’industrie avec la catégorie pliable innovante en présentant la prochaine génération de son portefeuille Galaxy Z pliable – le Galaxy Z Fold2.

Cette dernière innovation en matière de technologie de téléphone pliable, désormais disponible en précommande, s’appuie sur l’héritage d’innovation de Samsung – combinant un design époustouflant avec un matériel révolutionnaire amélioré. Il est disponible en deux couleurs – Mystic Noir et Mystic Bronze – et grâce à une technologie de charnière inégalée, il passe sans effort d’un écran de couverture bord à bord de 6,2 pouces à un écran 2X immersif de 7,6 pouces lorsqu’il est déplié.

La technologie fonctionnant plus que jamais auparavant, Samsung a également reconnu le besoin d’une nouvelle station de charge capable d’alimenter plusieurs de vos appareils simultanément. Wireless Charger Trio est une toute nouvelle solution de chargement sans fil conçue pour charger les appareils compatibles en même temps, offrant commodité et facilité au quotidien.

Des appareils électroménagers qui aident les consommateurs à personnaliser leur mode de vie et à adopter un mode de vie durable

Samsung élargit son offre d’appareils électroménagers flexibles avec le réfrigérateur Bespoke. Lancé en octobre en Europe, le réfrigérateur modulaire peut être personnalisé de différentes manières avec des couleurs et des matériaux faciles à mettre à jour. Les possibilités de configurations sont infinies avec Bespoke, car il offre aux consommateurs une flexibilité totale pour créer une solution personnalisée pour leurs cuisines à chaque étape de leur vie.

Samsung prête également attention à l’accent accru mis sur la flexibilité du mode de vie des consommateurs. Les tendances récentes montrent que les consommateurs visitent moins les supermarchés mais achètent plus lorsqu’ils le font, Samsung a identifié un besoin de réfrigérateurs qui maximisent votre épicerie et gardent les aliments plus frais plus longtemps. Le réfrigérateur classique RB7300T offre une capacité de stockage révolutionnaire grâce à la technologie SpaceMax ™ unique de Samsung qui permet jusqu’à 385 litres de stockage et trois options de hauteur différentes, afin que vous puissiez suivre des listes d’épicerie plus longues. Sa performance énergétique aide également les consommateurs à maintenir un mode de vie durable. Optimisé pour économiser, le compresseur à onduleur numérique ajuste automatiquement sa vitesse en fonction de ce qu’il y a dans votre réfrigérateur, en utilisant jusqu’à 50% d’énergie en moins.

Samsung a également accueilli une nouvelle ère de lessive intelligente et écoénergétique avec les nouveaux lave-linge WW9800T et DV8000T. La machine à laver AI est livrée avec un panneau de commande intuitif AI qui apprend automatiquement vos paramètres et cycles préférés. La technologie EcoBubble ™ de Samsung maximise également l’efficacité du détergent en le mélangeant à de l’air et de l’eau pour le transformer en bulles douces. Alimenté par la technologie emblématique QuickDrive ™, la nouvelle gamme réduit les temps de lavage jusqu’à 50% et la consommation d’énergie jusqu’à 20%.

Lorsque le lave-linge AI est associé au nouveau sèche-linge AI de Samsung, il s’agit d’une expérience de blanchisserie personnalisée de bout en bout. Ils communiquent via un lien de cycle automatique pour définir automatiquement le cycle de séchage approprié pour la charge que vous venez de laver. La nouvelle sécheuse est également dotée de la technologie de pompe à chaleur A +++, la plus efficace de Samsung à ce jour.

Les faits saillants de Life Unstoppable sont désormais disponibles ici [ https://news.samsung.com/global/samsung-marks-a-new-era-of-innovation-with-virtual-experience-life-unstoppable ]

Pour plus d’informations sur la gamme 2020 de Samsung, veuillez visiter www.samsung.com

Notes aux Rédacteurs

L’expérience Life Unstoppable

Le monde virtuel Life Unstoppable a été construit sur la plate-forme de jeu Unreal d’Epic Games pour une expérience unique en son genre.

L’ensemble de l’écosystème Samsung a pris vie au cours d’une expérience immersive qui a transporté les invités dans un Samsung Home virtuel avec des porte-parole clés et des invités spéciaux: la célèbre sprinteuse britannique Dina Asher-Smith; Spotify VP of Product, Sten Garmark; Directeur des abonnements de DAZN, Ben King; joueur professionnel d’eSports et joueur Samsung Morning Star, Stass «StenBosse» Skopin. La plate-forme a permis une interaction avec plus de 25 produits sur les appareils mobiles, portables, TV, audio et électroménagers.

L’expérience a également été accompagnée de quelques surprises, car les téléspectateurs ont pu trouver cinq bandes dessinées cachées à collectionner dans Samsung Home. Si les cinq étaient trouvés, le monde virtuel et les haut-parleurs se transformaient sous les yeux des téléspectateurs en une expérience de bande dessinée de super-héros hors du commun.

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. Inspire le monde et construit le futur grâce à des idées et technologies transformative. La compagnie redéfinie le monde de la télévision, des smartphones, du textile intelligent connecté, des tablettes, cameras, appareils numériques, équipements médicaux, les systèmes de réseau, et semi-conducteurs et solutions LED. Pour les derniers nouvelles, merci de visiter la Samsung Newsroom à http://news.samsung.com.

A propos de Samsung Electronics Electronics Levant LLC

Fondé en 2009, le siège social de Samsung Electronics Levant (SELV) opère en Jordanie en tant que filiale du siège social de Samsung Electronics MENA basé à Dubaï et propose des produits électroniques aux consommateurs dans les cinq pays de la région du Levant: Jordanie, Palestine, Liban, Syrie et Irak.

