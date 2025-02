Santé en péril : les hôpitaux libanais au bord du gouffre

- Advertisement -

Le Liban traverse une crise sanitaire sans précédent, conséquence directe de la crise économique qui frappe le pays depuis 2019. Les hôpitaux, autrefois considérés comme des centres d’excellence médicale au Moyen-Orient, peinent aujourd’hui à fonctionner en raison du manque de financements, de la pénurie de médicaments et du départ massif de professionnels de la santé. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 40 % des médecins spécialistes ont quitté le pays depuis le début de la crise, entraînant une détérioration rapide des services médicaux.

Un secteur hospitalier au bord de la faillite

Le système de santé libanais repose en grande partie sur le secteur privé, qui représente près de 80 % des établissements hospitaliers du pays. Cependant, avec l’effondrement de la livre libanaise, qui a perdu plus de 98 % de sa valeur depuis 2019, les coûts de fonctionnement ont explosé. Un séjour hospitalier simple, qui coûtait auparavant environ 2 millions de livres libanaises (environ 1 300 USD avant la crise), dépasse aujourd’hui les 100 millions de livres libanaises, rendant l’accès aux soins quasiment impossible pour une grande partie de la population.

Les hôpitaux publics, déjà sous-financés avant la crise, souffrent encore plus gravement du manque de moyens. Le budget alloué au secteur de la santé, qui représentait environ 7 % du PIB en 2018, est tombé à moins de 3 % en 2023, aggravant la situation des établissements qui peinent à payer les salaires et à acheter du matériel médical. Dans certaines régions rurales, plus de 60 % des centres de santé ont fermé leurs portes, forçant les patients à parcourir de longues distances pour trouver des soins de base.

Une pénurie alarmante de médicaments et de matériel médical

Depuis le début de la crise, les pharmacies et les hôpitaux doivent faire face à une pénurie chronique de médicaments essentiels. Selon le Syndicat des pharmaciens du Liban, plus de 70 % des médicaments importés ne sont plus disponibles sur le marché officiel, obligeant les patients à se tourner vers le marché noir, où les prix ont explosé. Par exemple, une boîte de médicaments pour le diabète, qui coûtait auparavant 150 000 livres libanaises (environ 100 USD avant la crise), se vend aujourd’hui jusqu’à 3 millions de livres (20 fois plus cher en monnaie locale).

